Ушел в супермаркет и не вернулся: в Каменском пропал 9-летний мальчик

В Каменском исчез ребенок.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.
Предварительно известно, что мальчик ушел из супермаркета 13 августа около 14.30. По состоянию на 09.00 14 августа место его пребывания неизвестно.
Приметы: рост 145-150 см, среднего телосложения, русые волосы, зеленые глаза.
Одет: длинные бежевые шорты, белая футболка с рисунком Бэтмена.
Если Вы владеете любой информацией о возможном местонахождении 9-летнего Никиты Почтаренко, сообщайте в полицию по телефонам: 0689734622, 096-586-94-41 или 102.
Напомним, в Днепре разыскивают 71-летнюю женщину, ушедшую из дома 9 августа.
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