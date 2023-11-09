Уровень алкоголя в 17 раз превышал норму: в Никополе мужчина насмерть сбил пожилых супругов

По данным Днепропетровской областной прокуратуры, в декабре 2020 года в Никополе мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сбил пожилых супругов. В результате ДТП женщина умерла по дороге в больницу, а мужчина – в реанимационном отделении.
Правоохранители установили, что уровень алкоголя в крови водителя превышал норму в 17 раз.
Суд признал мужчину виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло за собой гибель нескольких человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). Виновника смертельного ДТП приговорили к 10 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.
До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.
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