УПЦ МП должна изменить название и указать принадлежность к россии, – решение КС

Об этом сообщает пресс-служба КС.
Решение вынесено 27 декабря. Принятый закон обязал религиозные объединения отражать принадлежность к религиозной организации (объединению) за пределами Украины, в которую она входит, путем обязательного воспроизведения в своем названии полного уставного названия такой религиозной организации.
Также этот закон установил ограничения в условиях войны доступа священнослужителей, религиозных проповедников, наставников религиозных организаций, руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано осуществившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины в части, соединения ВСУ и другие военные формирования Украины в местах их дислокации или другие военные формирования Украины в местах их дислокации или других ограничений, предусмотренных законом.
Отмечается, что текст решения и его резюме будет обнародован на официальном веб-сайте Конституционного суда 28 декабря 2022 года.
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