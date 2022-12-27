УПЦ МП должна изменить название и указать принадлежность к россии, – решение КС

Конституционный суд признал соответствующим Конституции закон, согласно которому Украинская православная церковь Московского патриархата должна изменить название и указать свою принадлежность к россии.

Об этом сообщает пресс-служба КС.

Решение вынесено 27 декабря. Принятый закон обязал религиозные объединения отражать принадлежность к религиозной организации (объединению) за пределами Украины, в которую она входит, путем обязательного воспроизведения в своем названии полного уставного названия такой религиозной организации.

Также этот закон установил ограничения в условиях войны доступа священнослужителей, религиозных проповедников, наставников религиозных организаций, руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано осуществившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины в части, соединения ВСУ и другие военные формирования Украины в местах их дислокации или другие военные формирования Украины в местах их дислокации или других ограничений, предусмотренных законом.

Отмечается, что текст решения и его резюме будет обнародован на официальном веб-сайте Конституционного суда 28 декабря 2022 года.

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