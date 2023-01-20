Упала и не могла идти: в Днепропетровской области бабушка ночевала в поле

В Синельниковском районе 84-летняя женщина вышла на прогулку и пропала.

Об этом сообщает ГУНП в Днепропетровской области.

Жительница села Очеретоватое вышла из дома 19 января около часа дня. Через несколько часов её кинулись родственники и вызвали полицию. Они сообщили, что старушка плохо видит и передвигается с помощью двух палочек.

К поискам женщины подключились курсанты и кинолог с собакой, которая и указала правоохранителям направление.

Бабушку удалось найти лишь к 11 утра 20 января в поле в 5 километрах от дома. Она повредила ногу и не могла идти, поэтому ей пришлось ночевать там. Женщину госпитализировали.

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