Упала и не могла идти: в Днепропетровской области бабушка ночевала в поле

Об этом сообщает ГУНП в Днепропетровской области.
Жительница села Очеретоватое вышла из дома 19 января около часа дня. Через несколько часов её кинулись родственники и вызвали полицию. Они сообщили, что старушка плохо видит и передвигается с помощью двух палочек.
К поискам женщины подключились курсанты и кинолог с собакой, которая и указала правоохранителям направление.
Бабушку удалось найти лишь к 11 утра 20 января в поле в 5 километрах от дома. Она повредила ногу и не могла идти, поэтому ей пришлось ночевать там. Женщину госпитализировали.
Читайте также:
Автор:
В Днепре за сутки зафиксировано 35 случаев заболевания COVID-19.
В боях с россиянами погиб Александр Онищенко с позывным «Халк».…
Россияне продолжают наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях.…
В субботу, 14 января, россияне ударили ракетой по многоэтажке в…
В Днепре за сутки зафиксировано 35 случаев заболевания COVID-19.
В субботу, 21 января, жители Земли смогут наблюдать рекордное новолуние. Спутник Земли подойдет к ней на самое близкое расстояние, на котором он находился в период новолуния, за 992 года.
В боях с россиянами погиб Александр Онищенко с позывным «Халк». Герой был родом из Кривого Рога.
Россияне продолжают наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. Также враг наращивает интенсивность применения авиации.
В субботу, 14 января, россияне ударили ракетой по многоэтажке в Днепре.
В жилом доме на Победе, разрушенном российской ракетой, 97 квартир не подлежат восстановлению. Инспекторы проверяют остальные квартиры.
В октябре к нам обратилась девушка, которая утверждала, что нашла в батончике EatMe обломок канцелярского ножа.
19 января правоохранители задержали торговца оружием. Произошло это сразу после передачи огнестрельного оружия – РПГ-22 и получения денег за товар.
Днепровский академический украинский музыкально-драматический театр им. Т.Г. Шевченко за более чем 100 лет своего существования успел изменить облик как внутри, так и снаружи, а также побывать госпиталем и местом для партийных собраний. А первая постоянная труппа в театре появилась только…
В Днепре 6 троллейбус снова будет курсировать по привычному маршруту
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!