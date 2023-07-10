Упала в погреб: спасатели достали травмированную женщину в Кривом Роге

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Преступление произошло 5 июля около 13.00 у озера между селами…
Украинские военные сдерживают наступление россиян на 5 направлениях, а сами…
Силы обороны Украины за неделю продвинулись на 4 кв. км…
Дисциплинарный комитет ФИФА не признал "Днепр-1" спортивным правопреемником ФК "Днепр".
Преступление произошло 5 июля около 13.00 у озера между селами Попасное и Надеждовка Новомосковского района.
Украинские военные сдерживают наступление россиян на 5 направлениях, а сами успешно атакуют в Запорожской области. Также защитникам удалось уничтожить одно средство противовоздушной обороны оккупантов.
Силы обороны Украины за неделю продвинулись на 4 кв. км на востоке и на 10,2 кв. км - на юге.
Дисциплинарный комитет ФИФА не признал "Днепр-1" спортивным правопреемником ФК "Днепр".
В воскресенье, 9 июля, в Кривом Роге на улице Маршака произошел несчастный случай.
Более 100 лет назад, когда город получил толчок к промышленному развитию в населенном пункте открывались не только различные магазины, но и множество гостиниц. Большинство зданий отелей не дожило до наших дней. Одна из дорогих гостиниц находилась на нынешней улице Вячеслава…
Еще один пернатый беглец.
Сегодня, 10 июля, в Днепре произошел ужасный инцидент.
С 1 сентября Сбербанк не будет выплачивать пенсии и другие соцвыплаты пенсионерам и ВПЛ.
Операция прошла успешно.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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