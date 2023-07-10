Упала в погреб: спасатели достали травмированную женщину в Кривом Роге

10 июля в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что по улице Центрально-Городского района города Кривой Рог женщина провалилась в погреб и травмировала ногу.

Оказалось, что в одноэтажном хозяйственном сооружении провалился пол, в результате чего женщина упала в погреб глубиной ориентировочно 3 метра. В результате падения пенсионерка получила травму ноги.

Чрезвычайники с помощью твердых ношей и спасательной веревки достали травмированную женщину на поверхность и передали работникам экстренной медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в лечебное учреждение, с предварительным диагнозом – открытый перелом правой голени.

К месту вызова были привлечены 10 человек личного состава и 2 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в области.

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