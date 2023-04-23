Упал в замусоренный колодец: в Днепре из ловушки вызволили пса-беднягу (ВИДЕО)

В Днепре из заброшенного колодца вытащили собаку.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

В воскресенье, 23 апреля, спасателям позвонили горожане, которые рассказали, что на Шаховом проезде в открытый канализационный колодец свалился пес.

Четвероногий бедняга не могла выбраться на поверхность, потому что застрял на 2,5 метровой глубине посреди засоренного колодца. На помощь псу выехали спасатели.

Приехав на место инцидента, чрезвычайники действительно увидели собаку, которая находилась на дне колодца. Один из спасателей спустился вниз по лестнице и вытащил беднягу наверх. С четырехлапым все хорошо. После этого пушистик побежал по своим делам.

Как это было смотрите в видео:

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