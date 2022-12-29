Умерла легендарная британская модельер Вивьен Вествуд

Легенда фэшн-индустрии также была дамой-командором ордена Британской империи. Это рыцарский орден, основанный британским королем Георгом V в 1917 году.

«Сегодня Вивьен Вествуд умерла мирно в окружении своей семьи в Клепхэме, в южном Лондоне. Мир нуждается в таких людях, как Вивьен, чтобы изменить его к лучшему», — говорится в заявлении модного дома Вествуд.

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