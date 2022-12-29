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Умерла легендарная британская модельер Вивьен Вествуд

Вчера 00:22
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Она считается основательницей стиля панк в высокой моде.

Новости Днепра про Умерла легендарная британская модельер Вивьен Вествуд

В возрасте 81 года скончалась британская дизайнер Вивьен Вествуд (Vivienne Westwood).

О смерти выдающегося модельера написала пресс-служба дома Вествуд.

«Сегодня Вивьен Вествуд умерла мирно в окружении своей семьи в Клепхэме, в южном Лондоне. Мир нуждается в таких людях, как Вивьен, чтобы изменить его к лучшему», — говорится в заявлении модного дома Вествуд.

Новости Днепра про Умерла легендарная британская модельер Вивьен Вествуд

Причину смерти Вествуд пока не сообщают.

Вествуд считают основательницей бунтарского панк-стиля в высокой моде.

Легенда фэшн-индустрии также была дамой-командором ордена Британской империи. Это рыцарский орден, основанный британским королем Георгом V в 1917 году.

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