Умерла легендарная британская модельер Вивьен Вествуд

В возрасте 81 года скончалась британская дизайнер Вивьен Вествуд (Vivienne Westwood).
О смерти выдающегося модельера написала пресс-служба дома Вествуд.
«Сегодня Вивьен Вествуд умерла мирно в окружении своей семьи в Клепхэме, в южном Лондоне. Мир нуждается в таких людях, как Вивьен, чтобы изменить его к лучшему», — говорится в заявлении модного дома Вествуд.
Причину смерти Вествуд пока не сообщают.
Вествуд считают основательницей бунтарского панк-стиля в высокой моде.
Легенда фэшн-индустрии также была дамой-командором ордена Британской империи. Это рыцарский орден, основанный британским королем Георгом V в 1917 году.
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