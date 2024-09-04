Умер выдающийся врач и бывший руководитель больницы в Днепре

В Днепре скончался видный врач и бывший руководитель больницы №7.

Ушел из жизни Валентин Павлович Головченко – выдающийся врач, всю свою жизнь посвятивший развитию отечественной медицины. Его вклад в строительство и оборудование Днепропетровской городской больницы №7 неоценим.

В нашей памяти Валентин Павлович навсегда останется доброжелательным коллегой, надежным советчиком, профессионалом своего дела, хорошим другом, достойно несшим гордое звание Врача, был образцом интеллигентности, интеллектуальности, этики, чести, — говорится в сообщении больницы.

Валентин Павлович Головченко родился в 1933 году.

После окончания Днепропетровского медицинского института и работы врачом-травматологом городской больницы №9 Днепропетровска, в 1967 году был назначен на должность главного врача Днепропетровской городской больницы №7, где работал восемь лет. В 1975 году Валентин Павлович был переведен в отдел здравоохранения Днепропетровского облисполкома.

В городской больнице № 7, с именем Валентина Павловича связано строительство поликлинического отделения на 750 посещений в смену и 7 этажного лечебного корпуса, которые сегодня служат на благо здоровья людей. За время его работы руководителем, больница была заслуженно признана одной из лучших в нашем городе.

Прощание с Валентином Павловичем состоится 5 сентября в 12:00 по адресу: г. Днепр, пр. Сергея Нигояна, 53, Паталогоанатомическое отделение КНП «Клиническая больница скорой медицинской помощи» ДМР

Читайте также:

Українська Русский

Автор: