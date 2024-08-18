Умер легендарный французский актер Ален Делон

Об этом сообщает издание Le Figaro.
Легендарный актер театра и кино снимался в фильмах Клемана, Мелвилла и Висконти.
Известен по ролям в фильмах «Борсалино», «Шанс на Двух», «Мелодии су-соле» и многих других.
В последние годы из-за почтенного возраста Ален Делон почти не снимался в кино.
В своей последней большой роли он озвучил римского диктатора Гая Юлия Цезаря в мультфильме «Астерикс на Олимпийских играх» (2008 год).
В 2023 году актер получил в Украине орден «За заслуги» ІІІ степени за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, популяризацию Украинского государства в мире.
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