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Умер легендарный актер и заслуженный артист Украины Вахтан Кикабидзе

Сегодня 13:09
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О смерти артиста стало известно 15 января. Вахтану Кикабидзе было 84 года.

Новости Днепра про Умер легендарный актер и заслуженный артист Украины Вахтан Кикабидзе

Об этом сообщает Mtavari.

Большинству он известен своей актерской деятельностью. Кикабидзе играл в советских фильмах, в частности, в «Мимино», был лауреатом Государственной премии СССР и имел много других наград — советских, грузинских и российских.

На международном кинофестивале «Картахан-70» художник получил награду за лучшее исполнение мужской роли в фильме «Не отчаивайся» 1969 года. Также получил государственную премию за фильм «Мимино» в 1978 году.

В 2013 году Вахтанг Кикабидзе получил звание народного артиста Украины.

После вторжения России в Грузию в 2008 году отказался от российских наград и больше никогда не ездил в Россию. После начала войны 2014 он активно поддерживал Украину, приезжал на гастроли, а в 2019 году давал концерты в городах подконтрольного Украине Донбасса. Уже после начала полномасштабной войны во время своих выступлений собирал деньги для ВСУ.

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Новости Днепра про Умер легендарный актер и заслуженный артист Украины Вахтан КикабидзеУкраїнська Новости Днепра про Умер легендарный актер и заслуженный артист Украины Вахтан КикабидзеРусский

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