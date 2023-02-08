Умер экс-футболист «Днепра» и сборной Украины Александр Радченко: было 46 лет

Трагическое известие сообщили на официальном сайте столичного клуба.
Причина смерти известного футболиста не сообщается.
Радченко родился в Мариуполе, где начинал свою игровую карьеру. В 1997 году он перешел в киевское «Динамо», за которое выступал до 2002-го. Также Александр играл за «Закарпатье», «Днепр», «Кривбасс» и «Волынь».
Он закончил футбольную карьеру в 2009 году. После этого в течение длительного времени работал детским тренером в ДЮФШ «Динамо» им. В. Лобановского.
В составе «Динамо» Радченко четырежды становился чемпионом Украины, а также выиграл Кубок Украины в сезоне-1997/98. В период с 2002 по 2005 год Радченко выступал за сборную Украины. В составе национальной команды он провел 17 матчей.
Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям Александра! Светлая память!
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