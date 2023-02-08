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  • Умер экс-футболист «Днепра» и сборной Украины Александр Радченко: было 46 лет

Умер экс-футболист «Днепра» и сборной Украины Александр Радченко: было 46 лет

Сегодня 14:24
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Бывший защитник "Днепра", "Динамо" и сборной Украины Александр Радченко умер в возрасте 46 лет.

Новости Днепра про Умер экс-футболист

Трагическое известие сообщили на официальном сайте столичного клуба.

Причина смерти известного футболиста не сообщается.

Радченко родился в Мариуполе, где начинал свою игровую карьеру. В 1997 году он перешел в киевское «Динамо», за которое выступал до 2002-го. Также Александр играл за «Закарпатье», «Днепр», «Кривбасс» и «Волынь».

Новости Днепра про Умер экс-футболист

Александр Радченко (справа).

Он закончил футбольную карьеру в 2009 году. После этого в течение длительного времени работал детским тренером в ДЮФШ «Динамо» им. В. Лобановского.

В составе «Динамо» Радченко четырежды становился чемпионом Украины, а также выиграл Кубок Украины в сезоне-1997/98. В период с 2002 по 2005 год Радченко выступал за сборную Украины. В составе национальной команды он провел 17 матчей.

Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям Александра! Светлая память!

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