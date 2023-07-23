Умер автор «Ворошиловского стрелка» Виктор Пронин: он был родом из Днепра

Сердце автора остановилось еще 18 июля. Об этом сообщили его коллеги.
Пронин родился в 1938 году в Днепре (тогда еще Днепропетровск). В 1960-м окончил здесь горный институт, работал на «Запорожстали», затем — в журнале «Человек и закон». В середине 60-х начал писать прозу. В 1968-м вышла первая книга автора.
Последние годы писатель проживал в Москве.
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