Умер 82-летний актер Майкл Хэмбон, известный по роли Дамблдора

Самая известная роль актера – волшебника Дамблдора в легендарной Поттериане.

Майклу Гембону было 82 года. Как пишет The Guardian, актер якобы болел пневмонией, из-за чего оказался в больнице. Вероятно, жизнь Гембона унесла тяжелая болезнь. Рядом с ним были его жена Анна Хэмбон и сын Майкл.

Гембон родом из Ирландии, но карьеру построил в Англии. Одной из известнейших его ролей стала роль Альбуса Дамблдора в серии фильмов о Гарри Поттере. Играть ее он начал после того, как в 2002 году умер предыдущий исполнитель роли директора Хогвардса Ричард Харрис.

Первое появление Гембона – 3 фильм Поттерианы.

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