«Улицами Днепра»: Музей истории Днепра презентовал цикл лекций по переименованиям в городе

Музей истории Днепра представил ряд лекций и интерактивную карту в рамках проекта «Улицами Днепра».

Все это – чтобы ознакомить днепрян с историей переименований в городе. Сегодня одна из лекций для горожан прошла в ДК «Шинник».

«В 2022 году произошло много переименований улиц, проспектов нашего города. И очень часто местные жители не до конца понимают, в честь кого эти переименования. Мы, благодаря проекту #ZMINA_2_0 «Субгранты для культурных проектов» фонда ИЗОЛЯЦИЯ при финансовой поддержке Европейского Союза, предоставили такой грантовый проект «Улицами Днепра», чтобы донести до местных жителей информацию о переименовании, в частности, в честь кого они называются. И также в рамках этого проекта мы презентовали научно-популярное издание «Казацкие истоки Днепра», написанное кандидатом исторических наук, заместителем директора по научной работе Святославом Чируком. Когда мы начали изучать историю переименованных улиц, то увидели, что определенное количество из них было углублено еще в казацкую историю. Также в рамках этого проекта мы разработали интерактивную карту улиц, которую можно посмотреть на сайте музея, а в будущем покажем еще и фильм. Также добавлю, что этот проект мы будем пополнять, потому что переименованных улиц сейчас около шести сотен», – отметил ведущий научный сотрудник «Музея истории Днепра» Вадим Прокопов.

Со своей стороны посетительница лекции Наталья отметила: «Мы пришли с коллегами на лекцию, и скажу, что это было очень познавательно и интересно. Потому что я с детства интересуюсь историей нашего города. Поэтому я считаю, что подобные мероприятия должны быть, чтобы живущие днепряне тоже знали нашу историю и понимали, в честь кого сейчас названы улицы, и почему важно проводить процесс декоммунизации».

Таких презентаций в Днепре проведут около 10 во всех районах города. Узнать время и место можно на странице Музея истории Днепра в Фейсбуке.

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