Улица засыпана стеклом: показали фото последствий ночной ракетной атаки на Днепр

В ОВАе показали последствия ночной ракетной атаки.

Ночью, 1 июля, Днепр атаковали баллистическими ракетами. Из-за ночной атаки пострадали многоэтажки в одном из районов города. Руководитель ОВА Сергей Лысак показал фото последствий ночных «прилетов».

Также он напомнил, что люди или жилище изуродовано из-за вражеских ударов могут воспользоваться программой «єВідновленні».

Она предусматривает компенсацию за поврежденное имущество – до 500 тыс. грн. Если квартира или дом уничтожены – оформляют сертификат на новые квадратные метры, — рассказал Лысак.

А вот таковы последствия атаки. В домах выбиты окна, а улицы засыпаны стеклом.

Известно, что изуродовано 10 домов и около 150 окон, но это предварительные данные.

На всех домах, которые обслуживает КП, разместили объявления с информацией — о поврежденных окнах в жилых квартирах обращаться по телефону: 067 290 9139, КП «Жилсервис-5».

Работы начали с 7 часов утра, изуродованные окна забивают пленкой на некоторое время, в дальнейшем их будут заменять.

На месте ракетной атаки по Днепру правоохранители развернули пункт приема заявлений от жителей, чьи дома повреждены. Во дворах разместили палатки, куда могут обратиться люди.

Днепрян призывают тщательно осмотреть окна и двери, и в случае повреждений обратиться в полицию, чтобы правоохранители зафиксировали повреждения.

Напомним, в результате атаки пострадали семь человек, среди них 17-летний парень, одну женщину госпитализировали в больницу. Остальные пострадавшие будут лечиться дома.

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