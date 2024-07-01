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  • Улица засыпана стеклом: показали фото последствий ночной ракетной атаки на Днепр

Улица засыпана стеклом: показали фото последствий ночной ракетной атаки на Днепр

Сегодня 10:10
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В ОВАе показали последствия ночной ракетной атаки.

Новости Днепра про Улица засыпана стеклом: показали фото последствий ночной ракетной атаки на Днепр

Ночью, 1 июля, Днепр атаковали баллистическими ракетами. Из-за ночной атаки пострадали многоэтажки в одном из районов города. Руководитель ОВА Сергей Лысак показал фото последствий ночных «прилетов».

Также он напомнил, что люди или жилище изуродовано из-за вражеских ударов могут воспользоваться программой «єВідновленні».

Она предусматривает компенсацию за поврежденное имущество – до 500 тыс. грн. Если квартира или дом уничтожены – оформляют сертификат на новые квадратные метры, — рассказал Лысак.

А вот таковы последствия атаки. В домах выбиты окна, а улицы засыпаны стеклом.

Новости Днепра про Улица засыпана стеклом: показали фото последствий ночной ракетной атаки на Днепр

Новости Днепра про Улица засыпана стеклом: показали фото последствий ночной ракетной атаки на Днепр

Известно, что изуродовано 10 домов и около 150 окон, но это предварительные данные.

На всех домах, которые обслуживает КП, разместили объявления с информацией — о поврежденных окнах в жилых квартирах обращаться по телефону: 067 290 9139, КП «Жилсервис-5».

Работы начали с 7 часов утра, изуродованные окна забивают пленкой на некоторое время, в дальнейшем их будут заменять.

Новости Днепра про Улица засыпана стеклом: показали фото последствий ночной ракетной атаки на Днепр

Новости Днепра про Улица засыпана стеклом: показали фото последствий ночной ракетной атаки на Днепр

Новости Днепра про Улица засыпана стеклом: показали фото последствий ночной ракетной атаки на Днепр

Новости Днепра про Улица засыпана стеклом: показали фото последствий ночной ракетной атаки на Днепр

На месте ракетной атаки по Днепру правоохранители развернули пункт приема заявлений от жителей, чьи дома повреждены. Во дворах разместили палатки, куда могут обратиться люди.

Днепрян призывают тщательно осмотреть окна и двери, и в случае повреждений обратиться в полицию, чтобы правоохранители зафиксировали повреждения.

Новости Днепра про Улица засыпана стеклом: показали фото последствий ночной ракетной атаки на Днепр

Напомним, в результате атаки пострадали семь человек, среди них 17-летний парень, одну женщину госпитализировали в больницу. Остальные пострадавшие будут лечиться дома.

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Новости Днепра про Улица засыпана стеклом: показали фото последствий ночной ракетной атаки на ДнепрУкраїнська Новости Днепра про Улица засыпана стеклом: показали фото последствий ночной ракетной атаки на ДнепрРусский

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