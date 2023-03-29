Улов на миллион: на Днепропетровщине поймали браконьеров

Довольно значительной суммой более миллиона гривен оценили инспекторы отдела охраны водных биоресурсов «Рыбоохранительный патруль» улов рыбака-нарушителя.

Об этом сообщает Днепропетровский рыбоохранный патруль.

Обнаружили его на берегу Карачуновского водохранилища в Кривом Роге.

У мужчины изъяли почти 500 карасей, более 40 лещей, а также окуней, щук и около 40 раков. Кроме этого – две резиновые лодки и 6 сеток для вылова рыбы.

Разоблачили ловца инспекторы рыбоохраны, на место вызвали следователей полиции.

По данному факту в отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 249 УКУ – незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом.

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