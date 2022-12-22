Укрзализныця запустила новогодний ретро-поезд: как он выглядит

В пресс-службе национального перевозчика сообщили, что сказочный ретро-поезд на паровозной тяге подарит пассажирам незабываемые эмоции и позволит им окунуться в атмосферу былого времени. Отмечено, что поезд будет курсировать в Киеве три уикенда подряд — 24, 25, 31 декабря, а также 1, 7 и 8 января.

Представители Укразализныци пообещали, что на вокзале людей будут встречать сказочные помощники святого Николая, а в вагонах Киевской детской железной дороги пройдет интересная экскурсия по истории украинской столицы.

В состав поезда входят два старинных паровоза 1954 года, а также пять пассажирских вагонов с местами для сидения, в частности вагон-буфет. Поезд будет отправляться с первой платформы Центрального железнодорожного вокзала в 12.34. Поездка будет длиться чуть больше часа. Будущим пассажирам посоветовали прийти заранее на вокзал, чтобы сделать фото на память.

Билеты уже поступили в продажу на сайте booking.uz.gov.ua (Киев-Пассажирский — Киев-Сказочный, поезд №894/893). Их также можно купить в кассах вокзалов. Взрослый билет стоит от 138 грн, а детский – от 104 грн.

Если будет объявлена воздушная тревога до отправления поезда из ст. Киев-Пассажирский рейс перенесут на 14.00. Если до этого времени ее не отменят, пассажирам придется сдать билеты и перенести поездку на другой день.

«Безопасность – на первом месте, но праздник – по расписанию!» – подчеркнули сотрудники Укрзализныци.

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