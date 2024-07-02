Укрзализныця внедрит новые правила перевозки животных: какими они будут

Укрзализныця изменит правила перевозки животных.

Укрзализныця подготовила изменения к правилам перевозки животных и перед их утверждением приглашает общественность и активистов к обсуждению предложений.

Возвращаемся к обещанным обновлениям! Мы изучили тонны фидбека, опыт железных дорог-партнеров, привлекли экспертов UAnimals, юристов, коллег из Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры — и уже подали на утверждение изменения, которые готовы с вами обсудить и учесть интересы владельцев животных и всех, кто по разным причинам избегает контакта с ними, – говорится в сообщении.

В частности, по новым правилам предлагается отказаться от определения «жесткая конструкция» по описанию переносок: подойдет современный рюкзак для животных, только с водонепроницаемым поглотительным дном.

Малым животным до 45 см в холке планируется разрешить временное пребывание без переноски — для здоровой активности и/или сна на полке купе.

Большие собаки от 45 см могут позволить перевозить среди прочего в вагонах СВ и РИЦ (RIC) при полном выкупе купе. А также в Интерсити+ при условии выкупа всех мест, размещенных единственным блоком в ряду.

Любые служебные собаки представителей сил обороны смогут безвозмездно ехать во всех типах вагонов — с намордником и поводком.

Отмечается, что новыми правилами предусмотрена замена места пассажирам, которые будут испытывать дискомфорт или аллергическую реакцию от соседства с животным.