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Укрзализныця прекратила продажу билетов на прямой поезд из Львовщины в Варшаву: в чем дело

Сегодня 16:32
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Укрзализныця прекращает продажу билетов на направление Рава-Русская – Варшава, начиная с 22 сентября.

Новости Днепра про Укрзализныця прекратила продажу билетов на прямой поезд из Львовщины в Варшаву: в чем дело

Это связано с истечением срока действия соглашения с польской компанией SKPL, обслуживавшей этот маршрут. Об этом сообщил член правления ОО «Линия 102» Виктор Гальчинский в Facebook.

Маршрут Рава-Русская – Варшава был самым быстрым сообщением из Львова в столицу Польши. Прямой поезд отправился в путь год назад после почти 18-летнего перерыва.

В Раво-Русскую пассажиров из Львова, Ивано-Франковска, Стрыя, Коломыи, Калуша, Брюховичей и Жовквы вез по колее ширины 1520 мм современный дизель-поезд украинского производства с доступом к Wi-Fi через Starlink.

Польское Министерство внутренних дел в свое время поддержало безопасность этого маршрута, убеждая в его важности.

Впрочем, договор завершился, а новых договоренностей пока добиться не удалось.

В настоящее время заинтересованность в обслуживании этого маршрута проявила польская государственная железнодорожная компания PKP Intercity, которая подала заявку регулятору, но шансы получить разрешение до 21 сентября минимальны. Обе стороны – Укрзализныця и SKPL – уверяют, что намерены сохранить этот маршрут, но переговоры идут тяжело, – написал Виктор Гальчинский.

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Новости Днепра про Укрзализныця прекратила продажу билетов на прямой поезд из Львовщины в Варшаву: в чем делоУкраїнська Новости Днепра про Укрзализныця прекратила продажу билетов на прямой поезд из Львовщины в Варшаву: в чем делоРусский

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