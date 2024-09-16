Укрзализныця прекратила продажу билетов на прямой поезд из Львовщины в Варшаву: в чем дело

Это связано с истечением срока действия соглашения с польской компанией SKPL, обслуживавшей этот маршрут. Об этом сообщил член правления ОО «Линия 102» Виктор Гальчинский в Facebook.
Маршрут Рава-Русская – Варшава был самым быстрым сообщением из Львова в столицу Польши. Прямой поезд отправился в путь год назад после почти 18-летнего перерыва.
В Раво-Русскую пассажиров из Львова, Ивано-Франковска, Стрыя, Коломыи, Калуша, Брюховичей и Жовквы вез по колее ширины 1520 мм современный дизель-поезд украинского производства с доступом к Wi-Fi через Starlink.
Польское Министерство внутренних дел в свое время поддержало безопасность этого маршрута, убеждая в его важности.
Впрочем, договор завершился, а новых договоренностей пока добиться не удалось.
В настоящее время заинтересованность в обслуживании этого маршрута проявила польская государственная железнодорожная компания PKP Intercity, которая подала заявку регулятору, но шансы получить разрешение до 21 сентября минимальны. Обе стороны – Укрзализныця и SKPL – уверяют, что намерены сохранить этот маршрут, но переговоры идут тяжело, – написал Виктор Гальчинский.
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