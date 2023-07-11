Укрзализныця обещает пересмотреть цены на билеты с пересадкой: что изменится для днепрян

На сегодня они отличаются по стоимости: беспересадочные стоят дешевле, чем билеты с пересадкой.
Перевозчик пообещал, что в ближайшее время решит этот вопрос, снизив стоимость поездки с пересадкой до стоимости беспересадочной. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
В компании заявляют, что есть немало вопросов к тому, как осуществляется поездка с пересадками в пределах одного поезда. Конечно, есть немалая толика несправедливости в том, что пассажиры, которые едут в одном и том же поезде и по одному и тому же маршруту, при прочих равных условиях, платят разные цены за поездку. Причем те пассажиры, которые купили более дешевый билет без пересадки, находятся в более комфортных условиях, чем те, которые заплатили дороже, но при этом еще и будут вынуждены менять место.
«Такая поездка, к сожалению, будет стоить дороже прямого билета: система на основе тарифной политики определяет поездки от начальной до конечной точек маршрута как самые дешевые, а поездки между промежуточными точками маршрута — как более дорогие», — говорится в сообщении.
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Надежда Захарченко
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