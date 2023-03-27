Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Укрзализныця кардинально меняет правила перевозок: что нужно знать днепрянам

Укрзализныця кардинально меняет правила перевозок: что нужно знать днепрянам

Сегодня 07:15
просмотров

Компания Укрзализныця кардинально изменила правила перевозок пассажиров и багажа, адаптировав их к современным требованиям. В частности, изменились правила возврата денег за билеты, а также упростили процедуру перевозки организованных групп людей.

Новости Днепра про Укрзализныця кардинально меняет правила перевозок: что нужно знать днепрянам

Новые правила были разработаны совместно Укрзализныцей и Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, а также другими государственными органами, которые так или иначе причастны к перемещению людей, говорится в сообщении компании-перевозчика.

В действие вступили изменения в Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины.

В частности, теперь:

  • официально разрешено возвращать пассажиру полную стоимость билета и половину стоимости плацкарты, если он возвращает билет не менее чем за 6 часов до отправления поезда (а не 9 часов, как раньше). Также разрешено возвращать полную стоимость билета (а не 10%) после отправления поезда (не более чем через час после отправки; стоимость плацкарты при этом не возвращается, а возврат билета в таком случае возможен только офлайн);
  • официально упрощен процесс оформления заказов для перевозки организованных групп пассажиров (процедуру можно перенести в онлайн);
  • приведены в соответствие современным нормам значения и определения (например, определение «ребенок-инвалид» заменено на «ребенок с инвалидностью»);
  • урегулирован вопрос заказа перевозок автомобиля через электронные сервисы;
  • уточнен порядок оплаты за перевозку собак и мелких комнатных животных;
  • введена новая категория поездов — местные поезда, приспособленные для соединения инфраструктуры разных видов транспорта; определен порядок оформления, проезда и возвращения проездных документов для такого сообщения.

 

Читайте також:

Новости Днепра про Укрзализныця кардинально меняет правила перевозок: что нужно знать днепрянамУкраїнська Новости Днепра про Укрзализныця кардинально меняет правила перевозок: что нужно знать днепрянамРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Киевской области умер солдат из Каменского, выполняя задание
    Новости Днепра
    Сегодня 06:45
    В Киевской области умер солдат из Каменского, выполняя задание

    Солдат из Каменского Владимир Дрешпак умер во время выполнения задания…

    В Днепре третий день не могут снять с дерева маленького котенка
    Новости Днепра
    Вчера 19:44
    В Днепре третий день не могут снять с дерева маленького котенка

    В Днепре на дереве застрял маленький котенок.

    В Днепре родители просят возобновить оффлайн обучение в школах и садах: распространяют петицию
    Новости Днепра
    Вчера 19:01
    В Днепре родители просят возобновить оффлайн обучение в школах и садах: распространяют петицию

    Родители днепровских школьников предлагают возобновить очное обучение в учебных заведениях.

    Днепровский художник разыгрывает свою пророческую картину с «идущим кораблем»
    Новости Днепра
    Вчера 18:16
    Днепровский художник разыгрывает свою пророческую картину с «идущим кораблем»

    Художник-пророк из Днепра разыгрывает одну из своих картин.

    Последние новости

    В Киевской области умер солдат из Каменского, выполняя задание
    В Киевской области умер солдат из Каменского, выполняя задание

    Солдат из Каменского Владимир Дрешпак умер во время выполнения задания по охране и обороне транспортной системы в Киевской области.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода в Днепре на 27 марта: облачно, но по-весеннему тепло
    Погода в Днепре на 27 марта: облачно, но по-весеннему тепло

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    просмотров
    В апреле Землю накроют пять магнитных бурь: как подготовиться
    В апреле Землю накроют пять магнитных бурь: как подготовиться

    У квітні на нас чекає 5 магнітних бурь.

    Вчера 20:21
    просмотров
    В Днепре третий день не могут снять с дерева маленького котенка
    В Днепре третий день не могут снять с дерева маленького котенка

    В Днепре на дереве застрял маленький котенок.

    Вчера 19:44
    просмотров
    В Днепре родители просят возобновить оффлайн обучение в школах и садах: распространяют петицию
    В Днепре родители просят возобновить оффлайн обучение в школах и садах: распространяют петицию

    Родители днепровских школьников предлагают возобновить очное обучение в учебных заведениях.

    Вчера 19:01
    3
    просмотров
    Днепровский художник разыгрывает свою пророческую картину с «идущим кораблем»
    Днепровский художник разыгрывает свою пророческую картину с «идущим кораблем»

    Художник-пророк из Днепра разыгрывает одну из своих картин.

    Вчера 18:16
    просмотров
    Циклон из Средиземноморья испортит погоду: на Днепр движутся дожди, снег и морозы
    Циклон из Средиземноморья испортит погоду: на Днепр движутся дожди, снег и морозы

    В Украину сует циклон из Средиземноморья, который принесет непогоду.

    Вчера 17:42
    просмотров
    В Днепре на Набережной Победы расцветает аллея солнечных нарциссов (ФОТО)
    В Днепре на Набережной Победы расцветает аллея солнечных нарциссов (ФОТО)

    На набережной начали расцветать нарциссы.

    Вчера 17:02
    1
    просмотров
    Заряжайте все: с понедельника в Днепре и области сотням потребителей будут выключать свет (адреса)
    Заряжайте все: с понедельника в Днепре и области сотням потребителей будут выключать свет (адреса)

    Это будут плановые роботы.

    Вчера 16:27
    просмотров
    Днепропетровщина в огне: за минувшие сутки в области сгорело 46 га сухостоя
    Днепропетровщина в огне: за минувшие сутки в области сгорело 46 га сухостоя

    В Днепропетровской области сгорело 46 гектаров сухостоя.

    Вчера 15:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх