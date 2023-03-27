Укрзализныця кардинально меняет правила перевозок: что нужно знать днепрянам

Компания Укрзализныця кардинально изменила правила перевозок пассажиров и багажа, адаптировав их к современным требованиям. В частности, изменились правила возврата денег за билеты, а также упростили процедуру перевозки организованных групп людей.

Новые правила были разработаны совместно Укрзализныцей и Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, а также другими государственными органами, которые так или иначе причастны к перемещению людей, говорится в сообщении компании-перевозчика.

В действие вступили изменения в Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины.

В частности, теперь:

официально разрешено возвращать пассажиру полную стоимость билета и половину стоимости плацкарты, если он возвращает билет не менее чем за 6 часов до отправления поезда (а не 9 часов, как раньше). Также разрешено возвращать полную стоимость билета (а не 10%) после отправления поезда (не более чем через час после отправки; стоимость плацкарты при этом не возвращается, а возврат билета в таком случае возможен только офлайн);

официально упрощен процесс оформления заказов для перевозки организованных групп пассажиров (процедуру можно перенести в онлайн);

приведены в соответствие современным нормам значения и определения (например, определение «ребенок-инвалид» заменено на «ребенок с инвалидностью»);

урегулирован вопрос заказа перевозок автомобиля через электронные сервисы;

уточнен порядок оплаты за перевозку собак и мелких комнатных животных;

введена новая категория поездов — местные поезда, приспособленные для соединения инфраструктуры разных видов транспорта; определен порядок оформления, проезда и возвращения проездных документов для такого сообщения.

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