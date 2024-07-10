Укрытие в Днепре охраняет «человек-паук», а дороги «патрулирует» «бетмобиль» (ФОТО)

Чего только не увидишь в Днепре.

Шабаш супергероев прошел в Днепре.

В Таромском был замечен «человек-паук», а на Сичеславской Набережной видели странный суперкар, прозванный «бетменмобилем». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Человека в костюме спайдермена заметили в Таромском. Загадочный супергерой взгромоздился на крышу мобильного укрытия. В сети шутят, что герой комиксов теперь предохраняет бетонное хранилище от вандалов.

А вот видео с мчащимся по улицам Днепра красным «Бэтменмобилем» засняли на Сичеславской Набережной. Трехколесный суперкар, издалека напоминающий супергеройский автомобиль, изрядно порадовал прохожих и водителей.

Днепряне шутят, что теперь город может спать спокойно, ведь его охраняют супергерои.

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