Укрытие в Днепре охраняет «человек-паук», а дороги «патрулирует» «бетмобиль» (ФОТО)

Шабаш супергероев прошел в Днепре.
В Таромском был замечен «человек-паук», а на Сичеславской Набережной видели странный суперкар, прозванный «бетменмобилем». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Человека в костюме спайдермена заметили в Таромском. Загадочный супергерой взгромоздился на крышу мобильного укрытия. В сети шутят, что герой комиксов теперь предохраняет бетонное хранилище от вандалов.
А вот видео с мчащимся по улицам Днепра красным «Бэтменмобилем» засняли на Сичеславской Набережной. Трехколесный суперкар, издалека напоминающий супергеройский автомобиль, изрядно порадовал прохожих и водителей.
Днепряне шутят, что теперь город может спать спокойно, ведь его охраняют супергерои.
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