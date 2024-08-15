«Укрпочта» заявила о готовности открыться в Судже на территории РФ

"Укрпочта" готова открыться в Судже Курской области в РФ.

Как рассказал гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский, «Укрпочта» может открыть отделение в занятом ВСУ населенном пункте Суджа на территории РФ, если получит указания штаба по работе на освобожденных территориях при Кабмине.

Об этом Игорь Смилянский сообщил агентству «Интерфакс-Украина».

Он также добавил, что для этого также необходима гарантия безопасности сотрудников компании и наличие источников финансирования.

«»Укрпочта» готова открываться в Судже при двух ключевых условиях: первое – это достаточный уровень условий безопасности, в частности, для наших сотрудников и людей на территориях. Речь идет не о гарантировании 100% безопасности, ведь и в Украине это сегодня невозможно, а о приемлемом уровне риска. Вторая – принятие соответствующего решения и источников финансирования», — отметил Игорь Смилянский.

Разрешение на открытие отделений «Укрпочты» на российской территории может принять штаб по работе на освобожденных территориях при Кабинете Министров.

«Обычно Кабинет Министров Украины создает штаб по работе на освобожденных территориях. Штаб прорабатывает решения, которые выносятся на КМУ или Верховную Раду Украины (по примеру Харьковщины и Херсонщины в 2023 году). Поэтому все механизмы уже отработаны, и как только будет соответствующее решение, мы можем его применить», — сообщили в «Укрпочте».

Напомним, в понедельник, 12 августа, Украина впервые признала, что проводит операцию в Курской области. В ее рамках под контроль была взята территория площадью около тысячи квадратных километров. 13 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что украинские защитники взяли под контроль 74 населенных пункта Курской области. Вчера, 14 августа, стало известно, что украинские военные полностью контролируют город Суджа, который находится в 10 км от границы с Сумской областью.

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