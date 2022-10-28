«Укрпочта» выпустила новую марку и конверт, посвященные победе

Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.
«Укрпочта» имеет для вас оптимистическое напоминание – «Весна придет опять!». С таким названием выпустили новый конверт с оригинальной почтовой маркой. Теперь у вас есть еще одна возможность поддержать своих родных, близких, военных или людей, вынужденных переехать в другой город – напишите им письмо, а на почте или онлайн можно приобрести наш символический конверт», – написал Смелянский.
Автором дизайна нового почтового комплекта является Андрей Сагач, который был участником конкурса PostEurop «Мир – высокая ценность человечества» и победил в народном голосовании. Отмечается, что подсолнухи на марке и конверте – это любовь, а двуглавые орлы – это какая-то мутационная печаль.
Надежда Захарченко
И пусть на календаре у нас еще 24 февраля, но душа бросила якорь на тот день, когда мы победим. И так пришвартованы вроде бы и стоим, но на самом деле – делаем для своей страны больше, чем рашисты за все годы своего бессмысленного существования, – пишет Смелянский.
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