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«Укрпочта» выпустила новую марку и конверт, посвященные победе

Сегодня 22:00
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Акционерное общество «Укрпочта» порадует украинцев новым конвертом с оригинальной почтовой маркой – «Весна настанет снова!».

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Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

«Укрпочта» имеет для вас оптимистическое напоминание – «Весна придет опять!». С таким названием выпустили новый конверт с оригинальной почтовой маркой. Теперь у вас есть еще одна возможность поддержать своих родных, близких, военных или людей, вынужденных переехать в другой город – напишите им письмо, а на почте или онлайн можно приобрести наш символический конверт», – написал Смелянский.

Автором дизайна нового почтового комплекта является Андрей Сагач, который был участником конкурса PostEurop «Мир – высокая ценность человечества» и победил в народном голосовании. Отмечается, что подсолнухи на марке и конверте – это любовь, а двуглавые орлы – это какая-то мутационная печаль.

И пусть на календаре у нас еще 24 февраля, но душа бросила якорь на тот день, когда мы победим. И так пришвартованы вроде бы и стоим, но на самом деле – делаем для своей страны больше, чем рашисты за все годы своего бессмысленного существования, – пишет Смелянский.

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