«Укрпочта» сворачивает обмен ламп накаливания на LED-лампы: куда обращаться днепрянам

Об этом сообщает Минэкономики.
«Это происходит из-за сокращения спроса населения в некоторых отделениях — именно они вернутся к обычному формату работы и будут предоставлять только почтовые и финансовые услуги», — говорится в сообщении.
В то же время, центральные отделения и те, где обмен ламп проходит активно, продолжат выдавать светодиоды, добавили в пресс-службе.
В самых отдаленных селах, которые присоединились к проекту обмена недавно, обмен продлится до конца апреля. А уже с 1 мая обменять старые лампы накаливания на светодиоды можно будет в 23 отделениях в городах-миллионниках и областных центрах страны, где все еще сохраняется высокий спрос и потребность, сообщили в Минэкономики.
Украинцам, желающим сделать предварительный заказ ламп, советуют обратить внимание на наличие отделения «Укрпочты» в перечне доступных отделений в приложении «Дія». Если отделения есть в списке, жители городов, пгт и сел, в которых есть автоматизированные отделения «Укрпочты», смогут зарегистрироваться и, подав заявку, обменять лампы, когда они поступят именно в это отделение. Для обмена необходимо иметь паспорт, идентификационный код (РНОКПП) и лампы. Обменять можно до 5 ламп старого образца с любым цоколем на такое же количество LED-ламп.
По данным пресс-службы, программа обмена охватила 23 тысяч населенных пунктов, включая деоккупированные территории и прифронтовые регионы Украины. С начала старта программы почти 3 млн человек обменяли в отделениях «Укрпочты» около 14 млн ламп.
По состоянию на 22 марта во всех населенных пунктах доступно еще 11 млн ламп, которые могут обеспечить 2,2 млн домохозяйств.
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