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«Укрэнерго» просит экономить ресурсы: оперативная ситуация от городских властей

Сегодня 19:45
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Укрэнерго" просит экономить ресурсы. Экономно и рационально потреблять электрическую энергию призывают с 19.00 до 22.00. Это позволит обеспечить стабильную работу энергосистемы в вечерние часы и сохранять баланс между производством и потреблением электричества. По возможности перенесите потребление на утро, день или ночь, уменьшите использование мощных электроприборов именно в вечерние часы.

Новости Днепра про «Укрэнерго» просит экономить ресурсы: оперативная ситуация от городских властей

По состоянию на 18:00 повреждение на электросетях частной энергетической компании ДТЭК ликвидировано. Два теплораспределительных пункта (ТРП) на левом берегу уже с питанием. Возобновлено холодное водоснабжение по следующим адресам:
 
ул. Калиновая 49-83;
ул. Василия Тютюнника 32;
ул. Янтарно, 32-44;
ул. Универсальная 27,29.
Коммунальщики в настоящее время проводят аварийные работы на улице Калиновая, 51. Прекращено водоснабжение в три дома на улице Калиновая: 47,49,51.
 
Бригада КП «Днепропроводоканал» завершила аварийные работы по ул. Менахем-Мендл Шнеерсона, 11, возобновлена ​​подача воды на ул. Менахем-Мендл Шнеерсона, 5, 5В, 5Г, 7, 9, 11, 11А и ул. Вознесенская, 50.
Также выполнены работы на внутридомовых сетях на Фестивальном, 14, водоснабжение в этом доме восстановлено.
 
По состоянию на 18.00 аварийные работы идут на ул. Новаторской, 85, прекращено водоснабжение поселка Шевченко. Подача воды будет возобновлена ​​после завершения работ.
 
Бригады КП «Днепропроводоканал» без отключения воды завершают работы по заявкам горожан, поступивших в «Контакт центр» Днепровской мэрии.
 
Сегодня в работе было более трех десятков объектов на очистку засоров на сетях водоотведения и устранение повреждений на сетях водоснабжения.

Напоминаем, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12 
  • (095) 732-12-12 
  • (096) 732-12-12 
  • (073) 732-12-12

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Новости Днепра про «Укрэнерго» просит экономить ресурсы: оперативная ситуация от городских властейУкраїнська Новости Днепра про «Укрэнерго» просит экономить ресурсы: оперативная ситуация от городских властейРусский

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