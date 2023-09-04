Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Украинцы теряют доступ к своим картам «ПриватБанка» из-за мошенников из Кривого Рога: детали

Украинцы теряют доступ к своим картам «ПриватБанка» из-за мошенников из Кривого Рога: детали

Сегодня 12:21
просмотров

Жители Кривого Рога воровали деньги за карты украинцев.

Новости Днепра про Украинцы теряют доступ к своим картам

Как сообщили в службе безопасности ПриватБанка, недавно клиенты начали жаловаться на то, что неизвестные получили доступ к их картам. Впоследствии оказалось, что к этому причастны мошенники из Кривого Рога.

Для того чтобы получить доступ к счетам украинцев, они перевыпускали SIM-карты украинских операторов. Используя финансовый номер, мошенники имели пароли и логины, благодаря которым могли пользоваться мобильным банкингом.

Киберполиция уже задержала жителей Кривого Рога, подозреваемых в мошенничестве.

Сколько человек обманули и какая сумма ущерба — не уточняется, но по этим фактам подано заявление о мошенничестве, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием техники, несанкционированное вмешательство в работу информационно-коммуникационных систем и тайное похищение чужого имущества.

Во время обысков в помещениях подозреваемых правоохранители обнаружили мобильные телефоны, SIM-карты, черновые записи, наркотики, поддельные электронные паспорта и оборудование для их изготовления.

Все причастные к этому преступлению находятся под стражей.

Читайте также:

Новости Днепра про Украинцы теряют доступ к своим картам Українська Новости Днепра про Украинцы теряют доступ к своим картам Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Стали местными «звездами»: в Кривом Роге на улице живет семья крыс
Новости Днепра
Сегодня 09:00
Стали местными «звездами»: в Кривом Роге на улице живет семья крыс

Эти крысы не обычные.

На один «офис» меньше: полиция прекратила деятельность мошеннического call-центра в Днепре
Новости Днепра
02.09.2023 15:01
На один «офис» меньше: полиция прекратила деятельность мошеннического call-центра в Днепре

Киберполиция приостанавливала деятельность мошеннических центров во Львове, Одессе, Днепре и…

В Кривом Роге специалисты обнаружили колоссальное загрязнение рек
Новости Днепра
01.09.2023 16:58
В Кривом Роге специалисты обнаружили колоссальное загрязнение рек

Специалисты рассказали о результатах ежемесячного мониторинга качества воды в реках…

Будут судить жительницу Кривого Рога, которая отрезала половой орган и выбила глаз дворняжке
Новости Днепра
31.08.2023 20:21
Будут судить жительницу Кривого Рога, которая отрезала половой орган и выбила глаз дворняжке

Жуткий случай произошел в Кривом Роге в августе 2022 года.

Последние новости

Как сегодня выглядит покинутый фонтан с пропавшими статуями в парке Шевченко (ФОТО)
Как сегодня выглядит покинутый фонтан с пропавшими статуями в парке Шевченко (ФОТО)

Раньше в парках Днепра было большое количество фонтанов. Возле них устанавливали лавочки, чтобы люди в жаркую погоду могли отдохнуть у воды. Часть фонтанов в парках существует до сих пор, но в их чашах нет скульптур и нет воды.

Сегодня 12:37
2
просмотров
И по выходным: как в сентябре будет работать ботсад Днепра
И по выходным: как в сентябре будет работать ботсад Днепра

Жители и гости Днепра очень полюбили ботанический сад ДНУ. Там можно и насладиться невероятно красивыми растениями, и просто отдохнуть душой и телом.

Сегодня 12:32
4
просмотров
В Днепре в первый день очного обучения на «зебре» сбили ребенка, который шел в школу
В Днепре в первый день очного обучения на «зебре» сбили ребенка, который шел в школу

В Днепре утром на "зебре" сбили школьницу.

Сегодня 11:37
3
просмотров
Осенние, зимние и весенние каникулы в Днепре: даты и продолжительность
Осенние, зимние и весенние каникулы в Днепре: даты и продолжительность

В Днепре опубликовали график каникул у школьников.

Сегодня 11:19
2
просмотров
Подавился мясом: в Каменском спасали мужчину от смерти
Подавился мясом: в Каменском спасали мужчину от смерти

В Каменском 37-летний мужчина чуть не умер, подавившись куском мяса.

Сегодня 10:32
4
просмотров
В Днепре мужчина наткнулся затылком на металлический штырь
В Днепре мужчина наткнулся затылком на металлический штырь

Вчера, 3 сентября, в Днепре произошел несчастный случай.

Сегодня 10:00
11
просмотров
Пассажирский поезд Одесса-Днепр сошел с рельсов: что известно
Пассажирский поезд Одесса-Днепр сошел с рельсов: что известно

Из-за этого поезд существенно задерживается.

Сегодня 09:39
9
просмотров
Стали местными «звездами»: в Кривом Роге на улице живет семья крыс
Стали местными «звездами»: в Кривом Роге на улице живет семья крыс

Эти крысы не обычные.

Сегодня 09:00
7
просмотров
В Днепре на Березинской горела квартира в многоэтажке: погиб мужчина
В Днепре на Березинской горела квартира в многоэтажке: погиб мужчина

Вчера, 3 сентября, на улице Березинской горела квартира на восьмом этаже двенадцатиэтажного жилого дома.

Сегодня 08:30
6
просмотров
Утром россияне атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе: есть попадание
Утром россияне атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе: есть попадание

Россияне снова терроризируют Днепропетровскую область.

Сегодня 07:46
16
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх