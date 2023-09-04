Украинцы теряют доступ к своим картам «ПриватБанка» из-за мошенников из Кривого Рога: детали

Как сообщили в службе безопасности ПриватБанка, недавно клиенты начали жаловаться на то, что неизвестные получили доступ к их картам. Впоследствии оказалось, что к этому причастны мошенники из Кривого Рога.
Для того чтобы получить доступ к счетам украинцев, они перевыпускали SIM-карты украинских операторов. Используя финансовый номер, мошенники имели пароли и логины, благодаря которым могли пользоваться мобильным банкингом.
Киберполиция уже задержала жителей Кривого Рога, подозреваемых в мошенничестве.
Сколько человек обманули и какая сумма ущерба — не уточняется, но по этим фактам подано заявление о мошенничестве, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием техники, несанкционированное вмешательство в работу информационно-коммуникационных систем и тайное похищение чужого имущества.
Во время обысков в помещениях подозреваемых правоохранители обнаружили мобильные телефоны, SIM-карты, черновые записи, наркотики, поддельные электронные паспорта и оборудование для их изготовления.
Все причастные к этому преступлению находятся под стражей.
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