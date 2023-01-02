Украинцы могут бесплатно получить энергосберегающие LED-лампы: как это сделать

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
Как указано на сайте ведомства, всего можно обменять 5 ламп старого образца на 5 новых.
«С нового года совершеннолетние украинцы смогут бесплатно получить 5 светодиодных ламп вместо старых ламп накаливания и таким образом внести свой вклад в балансировку электросистемы Украины», — сообщили в Минреинтеграции.
Там объясняют, что это существенная экономия. Ведь новые LED-лампы могут сэкономить стране в пиковые часы до 1,5 гигаватта электроэнергии.
К примеру, 50 млн LED-лампочек могут разгрузить работу целого реактора атомной электростанции.
В Минреинтеграции объясняют, что механизм обмена старых лампочек на новые достаточно прост.
Так, человеку, который решит воспользоваться программой, нужно предварительно оставить заявку в приложении госуслуг «Дія», прийти в отделение «Укрпочты» и обменять пять ламп старого образца на такое же количество светодиодных.
Читайте также:
Автор:
26 декабря во время упорных боев с врагом в Донецкой…
В Днепре уже начали избавляться от елок.
Первый ребенок в Днепре в новом году родился в семье…
Прошлый год был тревожным.
26 декабря во время упорных боев с врагом в Донецкой области погиб Шкапин Александр Сергеевич. Ему был 41 год. У него остались жена, сын и мать.
Автомобиль Volkswagen Caddy загорелся на трассе возле города Верхнеднепровск Каменского района.
Зонт можно оставлять дома!
В Днепре уже начали избавляться от елок.
Что ждать украинцам в 2023 году.
Первый ребенок в Днепре в новом году родился в семье переселенцев из Мариуполя.
Прошлый год был тревожным.
В очередном интервью Кирилл Буданов снова сделал несколько прогнозов для Украины на 2023 год.
В Днепре была невероятный закат.
В Днепре кто-то бросил елки.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!