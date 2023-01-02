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Украинцы могут бесплатно получить энергосберегающие LED-лампы: как это сделать

Сегодня 08:00
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Каждый украинец с этого года может бесплатно получить энергосберегающие LED-лампы. Взамен нужно отдать старые лампы накаливания.

Новости Днепра про Украинцы могут бесплатно получить энергосберегающие LED-лампы: как это сделать

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Как указано на сайте ведомства, всего можно обменять 5 ламп старого образца на 5 новых.

«С нового года совершеннолетние украинцы смогут бесплатно получить 5 светодиодных ламп вместо старых ламп накаливания и таким образом внести свой вклад в балансировку электросистемы Украины», — сообщили в Минреинтеграции.

Там объясняют, что это существенная экономия. Ведь новые LED-лампы могут сэкономить стране в пиковые часы до 1,5 гигаватта электроэнергии.

К примеру, 50 млн LED-лампочек могут разгрузить работу целого реактора атомной электростанции.

В Минреинтеграции объясняют, что механизм обмена старых лампочек на новые достаточно прост.

Так, человеку, который решит воспользоваться программой, нужно предварительно оставить заявку в приложении госуслуг «Дія», прийти в отделение «Укрпочты» и обменять пять ламп старого образца на такое же количество светодиодных.

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Новости Днепра про Украинцы могут бесплатно получить энергосберегающие LED-лампы: как это сделатьУкраїнська Новости Днепра про Украинцы могут бесплатно получить энергосберегающие LED-лампы: как это сделатьРусский

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