Украинцы чаще всего искали в «Википедии» информацию о ракете Х-22, которой ударили по дому в Днепре

Информацию о ракетах Х-22, по которым часто бьют по Днепру, читали более полумиллиона раз.

Словацкий википедист Dušan Krehel составил список из 2000 популярнейших статей украинской Википедии. Как ни странно, большинство запросов было на военную тематику, сообщает АрмияInform. Из 200 самых высоких по рейтингу статей в 2023 году — 62 касаются войны.

Чаще всего читали статью с хроникой событий российско-украинской войны и просматривали справку об интерактивной онлайн-карте боевых действий в Украине DeepStateMapLive.

Самой популярной персоной был главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Залужный Валерий Федорович, чью биографию за год просмотрели 619 043 раз.

Часто интересовались военным подразделением с днепровскими корнями – 93-ей ОМБр Холодный Яр. Информацию о бригаде читали 230 тысяч раз.

Больше всего интересовались информацией о ракете Х-22, которой неоднократно били по Днепру. Это советская/российская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования. Дальность – около 300 км, поэтому достает только до прифронтовых регионов. Это очень неточное и опасное оружие, которое несет почти тонну взрывчатки. При изготовлении Х-22 используют токсичное ракетное топливо, поэтому это оружие редко используют и изготовляют.

В частности, в сентябре 2022 года ракета поразила частный сектор. Тогда Х-22 стерла с лица земли дом, где жила семья – мать, бабушка и двое детей. Выжил только старый пес Крым, чье сердце впоследствии тоже не выдержало пережитого стресса.

Смертоносная Х-22 попала по многоэтажке на ж/м Победа. Ракета полностью разрушила два подъезда и убила 46 человек. Несколько дней тому назад была первая годовщина трагедии.

Часто читали о баллистических установках, ракеты из которых тоже часто летают на Днепропетровщину.

Реже интересовались самолетами F-16, которые должны поставить партнеры в этом году. Кстати, в Днепре уже «приземлился» первый F-16, но есть нюанс.

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