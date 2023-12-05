Украинцев могут обязать всегда носить с собой военные билеты

Об этом заявил нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Чтобы избежать вопросов, связанных с тем, является ли гражданин военнообязанным, не военнообязанным, может получить повестку или не может получить повестку, мы предполагаем, что военнообязанные во время военного положения должны иметь с собой и документ, что подтверждает личность и документ, удостоверяющий пребывание на военном учете, — заявил нардеп.

Заметим, что военкоматы ранее советовали украинцам брать с собой военный билет, но юристы отмечали, что такая норма нигде законодательно не прописала, так что это чисто совет. Похоже, теперь такое требование могут прописать официально.

Напомним, ранее мы сообщали, что нардепы хотят урегулировать вопросы отсрочки для студентов и преподавателей, а также выплаты и отпуска для военных, которые были в плену или подлежащих демобилизации.