Украинский институт нацпамяти требует переименовать шесть поселков вокруг Днепра: в чем дело

В Днепровском районе таких поселков шесть. Всего 35 сел, поселков и городов Днепропетровщины должны быть переименованы согласно новому закону о деколонизации.
В УИНП отметили, что до 27 января 2024 года общины должны подать на рассмотрение нардепов свои варианты названий для поселков и городков, которые подпадают под переименование.
В Днепровском районе такие поселки не отвечают новым нормам:
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре размышляют над новым названием для Екатеринославского бульвара.
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