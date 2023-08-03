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Украинский институт нацпамяти требует переименовать шесть поселков вокруг Днепра: в чем дело

Сегодня 20:41
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Украинский институт национальной памяти подготовил перечень названий населенных пунктов, подпадающих под деколонизацию.
Новости Днепра про Украинский институт нацпамяти требует переименовать шесть поселков вокруг Днепра: в чем дело

фото умовне

В Днепровском районе таких поселков шесть. Всего 35 сел, поселков и городов Днепропетровщины должны быть переименованы согласно новому закону о деколонизации.

В УИНП отметили, что до 27 января 2024 года общины должны подать на рассмотрение нардепов свои варианты названий для поселков и городков, которые подпадают под переименование.

В Днепровском районе такие поселки не отвечают новым нормам:

  • с. Александрополь Новопокровской поселковой территориальной общины – названное в честь русского императора Александра И.
  • с. Партизанское Слобожанское поселковое территориальное общество — название производно от колхоза «Красный партизан».
  • с. Первое Мая Солонянского поселкового территориального общества
  • с. Первое Мая Любимовского сельского территориального общества
  • пос. Горького Николаевской сельской территориальной общины — названо в честь Максима Горького)
  • с. Маевка Чумаковской сельской территориальной общины – увековечивает «маевку» – в российской империи до 1917 г. нелегальное собрание революционно настроенного пролетариата, которое устраивалось за городом в день 1 мая.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре размышляют над новым названием для Екатеринославского бульвара.

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Новости Днепра про Украинский институт нацпамяти требует переименовать шесть поселков вокруг Днепра: в чем делоУкраїнська Новости Днепра про Украинский институт нацпамяти требует переименовать шесть поселков вокруг Днепра: в чем делоРусский

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