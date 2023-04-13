Украинские воины за сутки отбили более 45 атак на четырех направлениях, — Генштаб

«В течение суток, благодаря мужеству каждого воина, было отражено более 45 атак противника», — отметили в Генштабе.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения территориальных войск вооруженных сил РФ продолжают находиться на территории Беларуси.
Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил Беларуси. Отдельные соединения и части приведены в высшую степень боевой готовности. Доукомплектование привлекаемых к проверке подразделений осуществлено за счет призыва военнослужащих запаса.
Враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей, продолжает осуществлять инженерное оборудование местности.
За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Галагановка, Железный Мост, Архиповка Черниговской области, Мефодовка, Середина-Буда, Эсмань, Ходыно, Белополье, Исрисковщина, Волфине, Павловка, Ободы, Кондратовка, Варачине, Басовка, Басовка См. также Ветеринарное, Лукьянцы, Нескучное, Волчанск, Варваровка, Нестерное, Землянки, Комиссарово, Колодязное, Новомлынск и Оскол Харьковской области.
На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Тополе, Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Кондрашовка и Оскол Харьковской области.
На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Артиллерийские обстрелы получили Новоселовское, Невское, Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Торское и Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, бои продолжаются. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе севернее населенного пункта Хромово и возле Богдановки и Предтечино. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Новодмитровка, Курдюмовка, Дружба, Северное и Железное Донецкой области.
На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Северное, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области. Самые ожесточенные бои продолжаются за Марьинку. В то же время вражеских обстрелов подверглись Керамик, Новокалиново, Красногоровка, Степное, Авдеевка, Тонечко, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Невельское, Карловка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.
На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. За прошедшие сутки произвел обстрелы более 35 населенных пунктов. Среди них Ольговское, Красное, Волшебное, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степногорск Запорожской области, Казацкое, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка, Тягинка, Кизомис Херсонской области и Херсон.
Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили 2 вражеских БПЛА типа «Орлан-10».
Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов противника, а также 1 вражескую радиолокационную станцию.
Читайте также:
Автор:
На Днепропетровщине рыбак вытащил из реки Самары карася, который затянул…
В селе Грушевка Криворожского района 13-летняя девочка пыталась совершить самоубийство.…
Экс пресс-офицер нескольких военных формирований Василиса Мазурчук объяснила, как должен…
Во время обыска у 49-летнего жителя пгт Червоногригорьевка изъяли около…
В книге Рекордов Гиннеса новый рекордсмен: собачка породы чихуахуа по имени Жемчуг.
На Днепропетровщине рыбак вытащил из реки Самары карася, который затянул почти на 800 граммов (средний вес этой рыбы 200-300 граммов).
Захватите с собой зонт!
В селе Грушевка Криворожского района 13-летняя девочка пыталась совершить самоубийство. Она выпила 23 таблетки 6 разных препаратов.
Экс пресс-офицер нескольких военных формирований Василиса Мазурчук объяснила, как должен поступить воин ВСУ перед казнью.
Ранее мы рассказывали, что в январе 2022 года Марина Филатова – жена мэра Днепра Бориса Филатова – в составе группы альпинистов покорила самую высокую вершину Антарктиды – пик Уинсона.
Во время обыска у 49-летнего жителя пгт Червоногригорьевка изъяли около трех килограмм каннабиса и растения конопли.
В Новомосковском районе полицейские задержали вора. 23-летний мужчина за месяц успел обокрасть 3 дома.
автра, 13 апреля, частная энергетическая компания ЦЭК будет проводить плановые работы, в связи с этим с 08.00 до 17.00 будет отсутствовать электропитание на трех улицах.
Украинские защитники сегодня, 12 апреля, остановили десятки атак российских окупантов в Донецкой области. При этом они уничтожили склад боеприпасов противника.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!