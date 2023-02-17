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Украинские воины отбили 16 атак россиян в трех областях, — Генштаб

Сегодня 08:30
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Украинские военные продолжают уничтожать российских окупантов. Наши защитники 16 февраля отбили атаки врага в Херсонской, Луганской и Донецкой областях.

Новости Днепра про Украинские воины отбили 16 атак россиян в трех областях, - Генштаб

«Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях», — отметили в Генштабе.

На ВолынскомПолесскомСеверском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах, однако его наступательных группировок не обнаружено.

На полигонах Беларуси идет подготовка подразделений российских войск. Противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших подразделений, а также населенных пунктов вдоль государственной границы Украины.

За прошедшие сутки вражеских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Поповка, Бачевск и Партизанское Сумской области, а также Ветеринарное, Гранов, Светличное, Стрелка и Волчанск Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял населенные пункты Новомлынск, Двуречная, Гряниковка и Кучеровка Харьковской области, Стельмаховка, Невское и Краснопоповка Луганской области и Берестово Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневого влияния подверглись Спорное, Выемка, Белогоровка, Веселое, Раздолевка, Федоровка, Васюковка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Курдюмовка и Озаряновка.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Донецкая область.

На Запорожском направлении огневого поражения получили районы населенных пунктов Зеленое Поле и Новополь Донецкой области и Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня страдали Змиевка, Токаревка, Антоновка и Херсон. Пострадали мирные люди.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Гряниковка и Синьковка Херсонской области, Стельмаховка, Кременная, Диброва и Белогоровка — Луганской и Раздолевка, Федоровка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Северное, Водяное, Марьи Донецкая область.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также один — по позиции зенитно-ракетного комплекса.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили 4 района сосредоточения живой силы противника, артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 позиции зенитно-ракетных комплексов, состав боеприпасов, а также еще 2 других важных объекта окупантов.

Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области обнаружена работа дополнительной башни мобильной связи, установленной противником. С ее помощью российские спецслужбы имеют возможность прослушивать телефонные разговоры абонентов GSM операторов.

Чтобы восполнять потери в живой силе, противник разными способами привлекает в ряды российских оккупационных войск разные категории общества, в частности так называемых «гастарбайтеров». Так, недавно нашим защитникам, которые держат оборону в Волновахском районе Донецкой области, сдался в плен один из таких работников.

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Новости Днепра про Украинские воины отбили 16 атак россиян в трех областях, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Украинские воины отбили 16 атак россиян в трех областях, - ГенштабРусский

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