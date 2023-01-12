Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Украинские военные уничтожили вражеский штурмовых и три склада боеприпасов, — Генштаб

Украинские военные уничтожили вражеский штурмовых и три склада боеприпасов, — Генштаб

Сегодня 19:15
просмотров

Украинские защитники "приземлили" российский штурмовик Су-25, а также уничтожили три склада боеприпасов, поразили три района сосредоточения живой силы и военной техники противника.

Новости Днепра про Украинские военные уничтожили вражеский штурмовых и три склада боеприпасов, - Генштаб

В течение 12 января враг нанес 5 ракетных ударов — все по мирным городам, как Константиновка, Краматорск и Запорожье, а также 12 авиационных ударов. Также совершил 4 обстрела из РСЗО.

При этом угроза нанесения россиянам авиационных и ракетных ударов остается по всей территории Украины.

Оккупанты и дальше сосредотачивают основные усилия на попытках захвата Донецкой области в пределах административной границы, продолжают наступать на Бахмутском направлении. Наиболее ожесточенные бои продолжаются в районах населенных пунктов Соледарь, Парасковеевка, Бахмут и Клещиевка.

  • На Авдеевском направлении захватчики ведут безуспешные наступательные действия, а на Купянском и Лиманском не оставляют попыток улучшить тактическое положение. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях — обороняются.
  • На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях существенных изменений нет, наступательных группировок врага не обнаружено.
  • В Северском и Слобожанском направлениях под обстрелы противника попали районы населенных пунктов Сеньковка и Карповичи Черниговской области; Бачевск в Сумской области, а также Стрелечье, Зеленое, Гатище, Волчанск, Чугуновка и Редкодуб Харьковской области.
  • На Купянском направлении огневого поражения потерпели районы Синковки, Орлянки, Кисловки, Берестового, Ивановки и Богуславки в Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.
  • В Лиманском направлении под обстрел вражеских танков и артиллерии попали Грековка, Макеевка, Червонопоповка и Диброва в Луганской области.
  • На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Спорное, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба и Северное Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении россияне обстреливали Красногоровку, Авдеевку, Марьинку и Новомихайловку Донецкой области.
  • На Новопавловском направлении оккупанты атаковали Угледар, Пречистовка и Золотая Нива в Донецкой области.
  • В Запорожском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Времовка и Свободное Поле Донецкой области и Гуляйполе, Красное, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов и Каменское в Запорожской области.
  • В Херсонском направлении россияне продолжают обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, минометным атакам подверглись пригород и самом город Херсон.

Захватчики продолжают грабить местное население на временно захваченной территории Херсонской области. В одном из населенных пунктов Каховского района, оккупационные власти объявили инвентаризацию движимого и недвижимого имущества местных частных предпринимателей, с последующей так называемой «национализацией».

Тем временем авиация Сил обороны Украины в течение 12 января нанесла 15 ударов по районам сосредоточения противника, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, украинские военные воины сбили вражеский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат «Орлан-10».

Украинские артиллеристы и ракетчики поразили 3 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы и военной техники врага, вражеский зенитный ракетный комплекс С-300 и 3 склада боеприпасов.

Читайте также:

Новости Днепра про Украинские военные уничтожили вражеский штурмовых и три склада боеприпасов, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Украинские военные уничтожили вражеский штурмовых и три склада боеприпасов, - ГенштабРусский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Переселенців у Дніпрі годуватимуть гарячими обідами: де поїсти
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    Переселенців у Дніпрі годуватимуть гарячими обідами: де поїсти

    У Дніпрі для переселенців стартувала видача безкошовних гарячих обідів для…

    Китайский новый год: когда наступает в 2023 и что обещает
    Новости Днепра
    Сегодня 17:14
    Китайский новый год: когда наступает в 2023 и что обещает

    Жители Днепра в ближайшее время смогут отметить еще один новый…

    Отключения не совпадают с графиком ДТЕК: как узнать, когда не будет света
    Новости Днепра
    Сегодня 14:15
    Отключения не совпадают с графиком ДТЕК: как узнать, когда не будет света

    В связи с похолоданием в Днепре действуют аварийные отключения света,…

    Как раньше выглядела площадь Героев Майдана в Днепре: 10 малоизвестных фото
    Новости Днепра
    Сегодня 12:43
    Как раньше выглядела площадь Героев Майдана в Днепре: 10 малоизвестных фото

    В течение 12 января враг нанес 5 ракетных ударов —…

    Последние новости

    Переселенців у Дніпрі годуватимуть гарячими обідами: де поїсти
    Переселенців у Дніпрі годуватимуть гарячими обідами: де поїсти

    У Дніпрі для переселенців стартувала видача безкошовних гарячих обідів для вимушено переміщених осіб.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    В Днепре на Амурском мосту автомобиль врезался в отбойник: движение затруднено
    В Днепре на Амурском мосту автомобиль врезался в отбойник: движение затруднено

    Сегодня, 12 января, в Днепре на Амурском мосту произошла авария.

    Сегодня 19:43
    0
    просмотров
    Иностранцы смогут служить в Украине по контракту
    Иностранцы смогут служить в Украине по контракту

    Верховная рада приняла законопроект о прохождении военной службы иностранцами по контракту.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    В Днепре разыскивают 65-летнего мужчину, у которого проблемы с памятью
    В Днепре разыскивают 65-летнего мужчину, у которого проблемы с памятью

    Нужна ваша помощь!

    Сегодня 17:36
    1
    просмотров
    Китайский новый год: когда наступает в 2023 и что обещает
    Китайский новый год: когда наступает в 2023 и что обещает

    Жители Днепра в ближайшее время смогут отметить еще один новый год – китайский.  В Поднебесной он считается «годом Судьбы» и обещает всем перемены. Чтобы повезло нужно надеть красное, попробовать китайские пельмени и убрать в квартире.

    Сегодня 17:14
    просмотров
    «А могли родиться в Бурятии»: в Днепре оставили послания для соседей, которые идут пешком из-за сломанного лифта (ФОТО)
    «А могли родиться в Бурятии»: в Днепре оставили послания для соседей, которые идут пешком из-за сломанного лифта (ФОТО)

    Жители Днепра креативно подбадривают соседей, которые идут пешком из-за сломанного лифта.

    Сегодня 17:06
    просмотров
    В Днепре снова не будут включать уличное освещение
    В Днепре снова не будут включать уличное освещение

    В Днепре сегодня не будет уличного освещения.

    Сегодня 16:36
    просмотров
    Война, Залужный и Бандера: какие статьи в «Википедии» украинцы читали чаще всего в 2022 году
    Война, Залужный и Бандера: какие статьи в «Википедии» украинцы читали чаще всего в 2022 году

    Наибольшей популярностью пользовалась статья, посвященная полномасштабному вторжению россии.

    Сегодня 16:27
    0
    просмотров
    Шторм, затопленные базы и кафе: какая ситуация сейчас в оккупированной Кирилловке
    Шторм, затопленные базы и кафе: какая ситуация сейчас в оккупированной Кирилловке

    Поселок городского типа Кирилловка находится под оккупацией с весны 2022 года.

    Сегодня 15:59
    0
    просмотров
    Куда выбрасывать новогодние елки в Днепре: адреса
    Куда выбрасывать новогодние елки в Днепре: адреса

    В Днепре снова работают пункты для утилизации елок.

    Сегодня 15:51
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх