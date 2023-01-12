Украинские военные уничтожили вражеский штурмовых и три склада боеприпасов, — Генштаб

В течение 12 января враг нанес 5 ракетных ударов — все по мирным городам, как Константиновка, Краматорск и Запорожье, а также 12 авиационных ударов. Также совершил 4 обстрела из РСЗО.
При этом угроза нанесения россиянам авиационных и ракетных ударов остается по всей территории Украины.
Оккупанты и дальше сосредотачивают основные усилия на попытках захвата Донецкой области в пределах административной границы, продолжают наступать на Бахмутском направлении. Наиболее ожесточенные бои продолжаются в районах населенных пунктов Соледарь, Парасковеевка, Бахмут и Клещиевка.
Захватчики продолжают грабить местное население на временно захваченной территории Херсонской области. В одном из населенных пунктов Каховского района, оккупационные власти объявили инвентаризацию движимого и недвижимого имущества местных частных предпринимателей, с последующей так называемой «национализацией».
Тем временем авиация Сил обороны Украины в течение 12 января нанесла 15 ударов по районам сосредоточения противника, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
Кроме того, украинские военные воины сбили вражеский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат «Орлан-10».
Украинские артиллеристы и ракетчики поразили 3 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы и военной техники врага, вражеский зенитный ракетный комплекс С-300 и 3 склада боеприпасов.
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