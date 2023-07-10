Украинские военные сдерживают наступление россиян на 5 направлениях, — Генштаб

Украинские военные сдерживают наступление россиян на 5 направлениях, а сами успешно атакуют в Запорожской области. Также защитникам удалось уничтожить одно средство противовоздушной обороны оккупантов.

Сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной ракетный удар по территории одного из инфраструктурных объектов Николаева.

Также, враг нанес 22 авиационных ударов и совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, разрушена гражданская инфраструктура, пострадали мирные люди.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 17 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационные удары в районах Басового, Одноробовки и Ветеринарного Харьковской области.

Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы около 10 населенных пунктов, среди них Горск Черниговской области; Чуйковка Сумской области и Уды, Ветеринарное, Огирцево, Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Роздоловка и Белогоровка Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Берестовое, Веселое, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки в районе населенного пункта Григорьевка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Торецка.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Васюковка, Богдановка, Хромовое, Часов Яр, Ивановское, Александро-Шультино и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Северного Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки.

В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении, под вражескими огнем артиллерии, наши защитники отбили все вражеские атаки в районах населенных пунктов Марьинка и Красногоровка. Возле последнего противник нанес также авиационный удар.

Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Отрадного в Донецкой области.

Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Угледар, Сторожевое и Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск.

Осуществил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов Запорожской области; Берислав, Казацкое, Львовское, Антоновка, Инженерное, Днепровское Херсонской области и город Херсон.

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