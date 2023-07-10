Украинские военные сдерживают наступление россиян на 5 направлениях, — Генштаб

Сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной ракетный удар по территории одного из инфраструктурных объектов Николаева.
Также, враг нанес 22 авиационных ударов и совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, разрушена гражданская инфраструктура, пострадали мирные люди.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 17 боевых столкновений.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационные удары в районах Басового, Одноробовки и Ветеринарного Харьковской области.
Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы около 10 населенных пунктов, среди них Горск Черниговской области; Чуйковка Сумской области и Уды, Ветеринарное, Огирцево, Землянки Харьковской области.
На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка и Кисловка Харьковской области.
На Лиманском направлении в течение суток противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Роздоловка и Белогоровка Донецкой области.
Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Берестовое, Веселое, Роздоловка Донецкой области.
На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки в районе населенного пункта Григорьевка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Торецка.
От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Васюковка, Богдановка, Хромовое, Часов Яр, Ивановское, Александро-Шультино и Южное Донецкой области.
На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Северного Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки.
В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении, под вражескими огнем артиллерии, наши защитники отбили все вражеские атаки в районах населенных пунктов Марьинка и Красногоровка. Возле последнего противник нанес также авиационный удар.
Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Победа Донецкой области.
На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Отрадного в Донецкой области.
Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Угледар, Сторожевое и Благодатное Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск.
Осуществил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов Запорожской области; Берислав, Казацкое, Львовское, Антоновка, Инженерное, Днепровское Херсонской области и город Херсон.
Автор:
Преступление произошло 5 июля около 13.00 у озера между селами…
Силы обороны Украины за неделю продвинулись на 4 кв. км…
Дисциплинарный комитет ФИФА не признал "Днепр-1" спортивным правопреемником ФК "Днепр".
Более 100 лет назад, когда город получил толчок к промышленному…
Преступление произошло 5 июля около 13.00 у озера между селами Попасное и Надеждовка Новомосковского района.
Силы обороны Украины за неделю продвинулись на 4 кв. км на востоке и на 10,2 кв. км - на юге.
Дисциплинарный комитет ФИФА не признал "Днепр-1" спортивным правопреемником ФК "Днепр".
В воскресенье, 9 июля, в Кривом Роге на улице Маршака произошел несчастный случай.
Более 100 лет назад, когда город получил толчок к промышленному развитию в населенном пункте открывались не только различные магазины, но и множество гостиниц. Большинство зданий отелей не дожило до наших дней. Одна из дорогих гостиниц находилась на нынешней улице Вячеслава…
Еще один пернатый беглец.
Сегодня, 10 июля, в Днепре произошел ужасный инцидент.
С 1 сентября Сбербанк не будет выплачивать пенсии и другие соцвыплаты пенсионерам и ВПЛ.
Операция прошла успешно.
В воскресенье, 9 июля, на Набережной Победы произошло серьезное ДТП.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!