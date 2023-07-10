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Украинские военные сдерживают наступление россиян на 5 направлениях, — Генштаб

Сегодня 19:15
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Украинские военные сдерживают наступление россиян на 5 направлениях, а сами успешно атакуют в Запорожской области. Также защитникам удалось уничтожить одно средство противовоздушной обороны оккупантов.

Новости Днепра про Украинские военные сдерживают наступление россиян на 5 направлениях, - Генштаб

Сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной ракетный удар по территории одного из инфраструктурных объектов Николаева.

Также, враг нанес 22 авиационных ударов и совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, разрушена гражданская инфраструктура, пострадали мирные люди.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 17 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационные удары в районах Басового, Одноробовки и Ветеринарного Харьковской области.

Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы около 10 населенных пунктов, среди них Горск Черниговской области; Чуйковка Сумской области и Уды, Ветеринарное, Огирцево, Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Роздоловка и Белогоровка Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Берестовое, Веселое, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки в районе населенного пункта Григорьевка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Торецка.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Васюковка, Богдановка, Хромовое, Часов Яр, Ивановское, Александро-Шультино и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Северного Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки.

В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении, под вражескими огнем артиллерии, наши защитники отбили все вражеские атаки в районах населенных пунктов Марьинка и Красногоровка. Возле последнего противник нанес также авиационный удар.

Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Отрадного в Донецкой области.

Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Угледар, Сторожевое и Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск.

Осуществил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов Запорожской области; Берислав, Казацкое, Львовское, Антоновка, Инженерное, Днепровское Херсонской области и город Херсон.

Новости Днепра про Украинские военные сдерживают наступление россиян на 5 направлениях, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Украинские военные сдерживают наступление россиян на 5 направлениях, - ГенштабРусский

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