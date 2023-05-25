Украинские военные сбили Су-25 россиян под Мелитополем, еще один — поврежден

По информации Нацгвардии, россияне подняли Су-25 на Запорожском направлении для того, чтобы нанести авиаудары по позициям украинских защитников. В это время на боевом дежурстве находились нацгвардейцы, в числе которых «Запорожский мститель» (он уже сбил шесть самолетов врага и является Героем Украины).
Бойцы отработали по вражеским целям при помощи переносных ракетных зенитных комплексов.
«В результате боевой работы первый самолет Су-25 полностью уничтожен, его пилоту удалось катапультироваться над временно-оккупированной территорией, второй самолет сбил известный всем «Запорожский мститель». После выстрела вражеский Су-25 был серьезно поврежден и вынужден зайти на аварийную посадку», — уточняют в Нацгвардии.
После этого жители Мелитополя наблюдали густой столб дыма в районе взлетной полосы. Перед этим прозвучали глухие взрывы.
Отметим, что Мелитополь находится примерно в 80 километрах от линии фронта. При этом россияне последнее время стали часто применять управляемые авиационные бомбы для атак в прифронтовых районах.
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