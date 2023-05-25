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Украинские военные сбили Су-25 россиян под Мелитополем, еще один — поврежден

Сегодня 22:00
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Украинские военные сегодня, 25 мая, смогли уничтожить один российский истребитель Су-25 под Мелитополем. Еще один такой самолет был поврежден.

Новости Днепра про Украинские военные сбили Су-25 россиян под Мелитополем, еще один - поврежден

По информации Нацгвардии, россияне подняли Су-25 на Запорожском направлении для того, чтобы нанести авиаудары по позициям украинских защитников. В это время на боевом дежурстве находились нацгвардейцы, в числе которых «Запорожский мститель» (он уже сбил шесть самолетов врага и является Героем Украины).

Бойцы отработали по вражеским целям при помощи переносных ракетных зенитных комплексов.

«В результате боевой работы первый самолет Су-25 полностью уничтожен, его пилоту удалось катапультироваться над временно-оккупированной территорией, второй самолет сбил известный всем «Запорожский мститель». После выстрела вражеский Су-25 был серьезно поврежден и вынужден зайти на аварийную посадку», — уточняют в Нацгвардии.

После этого жители Мелитополя наблюдали густой столб дыма в районе взлетной полосы. Перед этим прозвучали глухие взрывы.

Отметим, что Мелитополь находится примерно в 80 километрах от линии фронта. При этом россияне последнее время стали часто применять управляемые авиационные бомбы для атак в прифронтовых районах.

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Новости Днепра про Украинские военные сбили Су-25 россиян под Мелитополем, еще один - поврежденУкраїнська Новости Днепра про Украинские военные сбили Су-25 россиян под Мелитополем, еще один - поврежденРусский

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