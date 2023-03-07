Украинские военные сбили штурмовик Су-25 и почти 20 дронов оккупантов, — Генштаб

«В общей сложности противник нанес 50 авиационных и 5 ракетных ударов. В частности, во время авиаударов, враг использовал 11 БпЛА типа Шахед-136, 9 из которых – сбиты. Кроме ударных беспилотных летательных аппаратов «Шахед-136″, за прошедшие сутки наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и еще 8 дронов разных типов», — говорится в сообщении Генштаба.
Также сообщается, что авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения окупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.
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