Украинские военные продвинулись под Бахмутом, — Маляр о ситуации

Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

Она отметила, что за эти сутки украинские бойцы достигли успеха на Бахмутском направлении.

Маляр сообщила, что украинские войска Оперативно стратегической группировки войск «Хортица» осуществляют наступательные действия на восточном фронте.

Так, несмотря на жесткое сопротивление и попытки россиян удержать занимаемые рубежи и позиции наши части в ходе ведения боев продвинулись вперед на нескольких направлениях.

«В ходе ведения боевых действий мы продвинулись вперед на направлении Орехово-Василевка и Парасковеевка от 200 до 1600 метров. Это по разным направлениям. В направлении Ивановское — Клещиевка у нас есть продвижение от 100 до 700 метров. Тоже по разным направлениям», — сказала заместитель министра обороны.

Впрочем, боевые действия продолжаются, и ситуация остается сложной.