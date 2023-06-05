Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Украинские военные продвинулись под Бахмутом, — Маляр о ситуации

Сегодня 18:45
просмотров

Украинские защитники продвинулись на разных участках на Бахмутском направлении. Кое-где они смогли отбить у российских оккупантов до 1600 метров территории.

Новости Днепра про Украинские военные продвинулись под Бахмутом, - Маляр о ситуации

Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

Она отметила, что за эти сутки украинские бойцы достигли успеха на Бахмутском направлении.

Маляр сообщила, что украинские войска Оперативно стратегической группировки войск «Хортица» осуществляют наступательные действия на восточном фронте.

Так, несмотря на жесткое сопротивление и попытки россиян удержать занимаемые рубежи и позиции наши части в ходе ведения боев продвинулись вперед на нескольких направлениях.

«В ходе ведения боевых действий мы продвинулись вперед на направлении Орехово-Василевка и Парасковеевка от 200 до 1600 метров. Это по разным направлениям. В направлении Ивановское — Клещиевка у нас есть продвижение от 100 до 700 метров. Тоже по разным направлениям», — сказала заместитель министра обороны.

Впрочем, боевые действия продолжаются, и ситуация остается сложной.

Читайте также:

Новости Днепра про Украинские военные продвинулись под Бахмутом, - Маляр о ситуацииУкраїнська Новости Днепра про Украинские военные продвинулись под Бахмутом, - Маляр о ситуацииРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Нужна помощь: в Днепропетровской области без вести пропал 63-летний мужчина
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    Нужна помощь: в Днепропетровской области без вести пропал 63-летний мужчина

    В Днепропетровской области пропал 63-летний Владимир Недомирок. Мужчина нуждается в…

    Как раньше выглядели ТОП-5 самых популярных фонтанов Днепра: «Лебеди», «Студенты» и фонтан-кондиционер (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 17:33
    Как раньше выглядели ТОП-5 самых популярных фонтанов Днепра: «Лебеди», «Студенты» и фонтан-кондиционер (ФОТО)

    Первые фонтаны в нашем городе появились в конце XIX века.…

    Пчелиный рой «атаковал» здание в центре Днепра (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 16:45
    Пчелиный рой «атаковал» здание в центре Днепра (ВИДЕО)

    Пчелы атаковали центр города.

    В Днепре на сутки некоторые жилые массивы останутся без воды: подробности
    Новости Днепра
    Сегодня 15:40
    В Днепре на сутки некоторые жилые массивы останутся без воды: подробности

    Важная информация!

    Последние новости

    Нужна помощь: в Днепропетровской области без вести пропал 63-летний мужчина
    Нужна помощь: в Днепропетровской области без вести пропал 63-летний мужчина

    В Днепропетровской области пропал 63-летний Владимир Недомирок. Мужчина нуждается в медицинской помощи. Жителей региона просят помочь в поисках.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    В Днепре цены на черешню бьют рекорды
    В Днепре цены на черешню бьют рекорды

    Черешня - одна из первых ягод, которой лакомятся украинцы в конце весны - в начале лета.

    Сегодня 18:52
    0
    просмотров
    Догоняет арбузы: в Днепре резко изменилась цена на клубнику
    Догоняет арбузы: в Днепре резко изменилась цена на клубнику

    Сезон клубники – в самом разгаре.

    Сегодня 17:43
    1
    просмотров
    Как раньше выглядели ТОП-5 самых популярных фонтанов Днепра: «Лебеди», «Студенты» и фонтан-кондиционер (ФОТО)
    Как раньше выглядели ТОП-5 самых популярных фонтанов Днепра: «Лебеди», «Студенты» и фонтан-кондиционер (ФОТО)

    Первые фонтаны в нашем городе появились в конце XIX века. Их устанавливали в людных местах: на вокзале, в парках, на площадях. Количество их постоянно увеличивалось, но в середине 1990-х годов многие фонтаны исчезли с лица Днепра.

    Сегодня 17:33
    просмотров
    Лас-Вегас вблизи Днепра: в Подгородном разоблачили подпольный игровой клуб
    Лас-Вегас вблизи Днепра: в Подгородном разоблачили подпольный игровой клуб

    В Подгороднем обустроили подпольный игровой клуб.

    Сегодня 17:26
    просмотров
    Пчелиный рой «атаковал» здание в центре Днепра (ВИДЕО)
    Пчелиный рой «атаковал» здание в центре Днепра (ВИДЕО)

    Пчелы атаковали центр города.

    Сегодня 16:45
    просмотров
    В Днепре 6 июня три популярных трамвая изменят маршрут
    В Днепре 6 июня три популярных трамвая изменят маршрут

    Важно!

    Сегодня 16:15
    0
    просмотров
    В Днепре возле «Дафи» установили чучело российского диктатора в образе военного-неудачника
    В Днепре возле «Дафи» установили чучело российского диктатора в образе военного-неудачника

    В Днепре продолжают устанавливать чучела Путина, которые можно колотить.

    Сегодня 15:50
    0
    просмотров
    В Днепре на сутки некоторые жилые массивы останутся без воды: подробности
    В Днепре на сутки некоторые жилые массивы останутся без воды: подробности

    Важная информация!

    Сегодня 15:40
    1
    просмотров
    Химическая атака на Днепр и Кривой Рог: россияне запустили новую ИПСО, чтобы напугать людей
    Химическая атака на Днепр и Кривой Рог: россияне запустили новую ИПСО, чтобы напугать людей

    В сети снова разгоняют информацию о возможной химической атаке.

    Сегодня 15:14
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх