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Украинские военные отбили более 30 атак в Донецкой области, — Генштаб

Сегодня 19:45
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Украинские военные отбили более 30 атак в Донецкой области и уничтожили средство противовоздушной обороны оккупантов.

Новости Днепра про Украинские военные отбили более 30 атак в Донецкой области, - Генштаб

Российский агрессор не отказывается от планов по оккупации нашего государства, продолжает вести захватническую войну. Наносит удары, производит обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.

Российская Федерация продолжает применять тактику террора. Сегодня противник нанес 2 ракетных, 26 авиационных ударов и совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Подразделениями сил обороны Украины за сутки было отражено более 30 атак противника на указанных участках фронта. Самые яростные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, наши воины стойко держат оборону.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На территории Республики Беларусь и дальше находятся определенные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей.

В течение суток совершил артиллерийские и минометные обстрелы населённых пунктов Бучки Черниговской области; Зноб-Трубчевская, Старая Гута, Барановка, Товстодубово, Бачевск, Волфин Сумской области, а также Красная Заря, Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Гоптовка, Глубокое, Лукьянцы, Нескучное, Старица в Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Бологовка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Лиман Первый, Песчаное, Стельмаховка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не производил. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Макеевка Луганской области и Невское, Ямполевка, Белогоровка, Верхнекаменскре, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Григоровка, Ивановское и Нью-Йорк.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Торецк, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Авдеевки, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Орловка, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Карловка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в районе Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись Курахово, Георгиевка, Марьинка, Победа, Елизаветовка, Екатериновка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Вместе с тем в течение суток совершил обстрелы более 40 населенных пунктов.

Среди них — Бурлацкое, Времовка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Каменское и Степногорск Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Дудчаны, Веселое, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Херсонской области. Для этого захватчики используют выездные группы паспортного контроля. Угрожая депортацией и конфискацией имущества, представители мобильных групп осуществляют прием документов и выдачу российских паспортов по месту жительства граждан Украины.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также, сегодня ночью, были сбиты два вражеских БпЛА типа «Shahed-136/131».

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, 1 средство противовоздушной обороны и еще 5 важных целей противника.

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Новости Днепра про Украинские военные отбили более 30 атак в Донецкой области, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Украинские военные отбили более 30 атак в Донецкой области, - ГенштабРусский

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