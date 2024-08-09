Украинские гребицы Рыбачок и Лузан получили «серебро» Олимпиады-2024

В финале Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок соревновались, в частности, с олимпийскими чемпионками Токио китаянками Сюй Шисяо и Сунь Мэня и вицечемпионки мира испанками Антией Хакоме и Марией Кобрерой. В результате победителями стали представители Китая с результатом 1.52,81. Украинки финишировали с результатом – 1.54,30.
Об успехах спортсменок сообщили в НОК Украины и национальной олимпийской сборной Украины.
Это вторая медаль Украины на Олимпиадах в женских каноэ-двойках. Теперь в медальной копилке Украины одиннадцать наград: три «золота», четыре «серебра» и пять бронзовых медалей.
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