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Украинские гребицы Рыбачок и Лузан получили «серебро» Олимпиады-2024

Сегодня 14:54
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Украинские гребницы Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок — серебряные призерки Олимпийских игр-2024 в каноэ-двойках на дистанции 500 метров.

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В финале Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок соревновались, в частности, с олимпийскими чемпионками Токио китаянками Сюй Шисяо и Сунь Мэня и вицечемпионки мира испанками Антией Хакоме и Марией Кобрерой. В результате победителями стали представители Китая с результатом 1.52,81. Украинки финишировали с результатом – 1.54,30.

Об успехах спортсменок сообщили в НОК Украины и национальной олимпийской сборной Украины.

Это вторая медаль Украины на Олимпиадах в женских каноэ-двойках. Теперь в медальной копилке Украины одиннадцать наград: три «золота», четыре «серебра» и пять бронзовых медалей.

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