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  • Украинские бойцы отразили 35 атак россиян: ситуация на фронте сегодня 27 апреля

Украинские бойцы отразили 35 атак россиян: ситуация на фронте сегодня 27 апреля

Сегодня 18:45
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Украинские бойцы отразили 35 атак россиян в Донецкой области и уничтожили средство противовоздушной обороны РФ.

Новости Днепра про Украинские бойцы отразили 35 атак россиян: ситуация на фронте сегодня 27 апреля

В эти сутки противник нанес 25 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Также, ночью, враг нанес 5 ракетных ударов по Николаеву, пострадали среди мирного населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток совершил более 35 атак на указанных участках фронта, однако все они были отбиты подразделениями сил обороны. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины мужественно удерживают оборону.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах Российской Федерации. В течение суток враг нанес авиационных ударов по населенным пунктам Середина-Буда и Чернацкое; осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Нововасиловка, Украинское, Бачевск и Кучеровка Сумской области, а также Басово, Бугаевка, Казачья Лопань, Стрелка, Глубокое, Гатище, Волчанск, Бологовка, Дворечанское и Колодязное в Харьковской.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, активно применял БПЛА для корректировки огня артиллерии. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Двухлетняя, Западное, Лиман Первый, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Терны, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные атаки в направлении Богдановки. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Хромово, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Северное, Южное, Нелиповка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Степное, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское.

На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены атаки противника в районах населённых пунктов Красногоровка и Марьинка. Вместе с тем вражеским обстрелам подверглись также Георгиевка, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары по Угледару и Великой Новоселке, совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Новоукраинка, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил обстрелы населенных пунктов, недалеко от линии боевого столкновения. Среди них — Вольное Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Херсон и Берислав Херсонской области.

Для пополнения потерь в живой силе, российские оккупанты продолжают активно привлекать лиц с судимостью, или в отношении которых возбуждены уголовные дела, в частности, за терроризм. По имеющейся информации, в одном из полевых лагерей, развернутых противником на временно захваченной территории Старобельского района Луганской области, осуществляется подготовка около 500 захватчиков. Также известно, что вместо заключения осужденным предлагается контракт на военную службу с участием в боевых действиях в Украине сроком на полгода.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу противника.

Сбито 5 враждебных БПЛА разного типа. Подразделения ракетных войск и артиллерии, вместе с тем, поразили 2 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, средство противовоздушной обороны, склад боеприпасов и 2 артиллерийских подразделения.

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Новости Днепра про Украинские бойцы отразили 35 атак россиян: ситуация на фронте сегодня 27 апреляУкраїнська Новости Днепра про Украинские бойцы отразили 35 атак россиян: ситуация на фронте сегодня 27 апреляРусский

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