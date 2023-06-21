Украинские беженцы в Польше могут учиться профессиям бесплатно для работы в ЕС

Речь идет о бесплатном обучении в государственной полицеальной школе в соседней стране, сообщают в Минреинтеграции.
В Министерстве образования и науки Польши разъяснили, что украинцы, пользующиеся временной защитой на территории этой страны, могут бесплатно получать профильное образование в государственной полицеальной школе.
Поступить могут люди, имеющие среднее или среднее специальное образование. В зависимости от специальности обучение длится от 1 года до 2,5 лет. Учиться можно как очно, так и на заочной форме.
После завершения курса и сдачи экзаменов выдается профильный диплом, позволяющий легально трудоустроиться в Польше или другой стране ЕС.
Полицельные школы есть практически во всех крупных городах Польши. В этих учебных заведениях обучают профессиям, которые востребованы на рынке труда. Среди профессий, которые можно получить: зубной техник и ассистент стоматолога, массажист, техник-информатик, бухгалтерский учет, ассистент учителя в начальной школе, декоратор, диетолог, фитнес-инструктор, мастер маникюра, стилист.
Для обучения нужно базовое владение польским языком.
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