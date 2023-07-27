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  • Украинскую фехтовальщицу дисквалифицировали за «неуважение» к сопернице-россиянке

Украинскую фехтовальщицу дисквалифицировали за «неуважение» к сопернице-россиянке

Сегодня 15:02
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Ольга Харлан отказалась пожимать руку сопернице-россиянке. Та обиделась и требовала дисквалификации украинки из-за "неуважения"

Новости Днепра про Украинскую фехтовальщицу дисквалифицировали за

Украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан дисквалифицировали из Чемпионата мира по фехтованию из-за того, что она не пожала руку россиянке Анне Смирновой. На соревнованиях в Милане спортсменка выступала против представительницы РФ и победила в поединке со счётом 15:7.

После завершения боя участницы должны были поздравить друг друга и пожать руки, однако Ольга отказалась это делать, а предложила сопернице удариться саблями. Смирнова это приглашение проигнорировала.

В то же время россиянка оставалась на дорожке в течение часа, протестуя против решения Харлан и требуя ее дисквалификации из-за «проявления неуважения».

Сначала Ольгу Харлан пропустили в следующий раунд, но за несколько секунд до поединка украинки с болгарской участницей их выступление отменили, а соперница из Болгарии автоматически попала в следующий этап.

Судьи дисквалифицировали украинку за то, что она выразила «неуважение» и нарушила правила.

Согласно регламенту Международной федерации фехтования, спортсмены действительно должны пожать друг другу руки после поединка, а если это не сделать, то результат боя могут аннулировать.

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