Украине дадут Patriot: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский привезет с собой современные системы ПВО Patriot. Об этом CNN и Associated Press со ссылкой на американских чиновников.
21 декабря Владимир Зеленский посетит США и выступит в Конгрессе. Это будет первый визит главы государства за границу после 24 февраля.
Американские чиновники сообщили журналистам, что США объявит о новом масштабном пакете военной помощи — 1,8 миллиарда долларов. Ожидается, что среди вооружения будут и системы ПВО Patriot.
Ранее Зеленский заявил, что лично занимается вопросом передачи Украине этих систем. Кроме Patriot, США планируют передать высокоточные управляемые бомбы для истребителей, которые можно «переработать» и использовать как ракеты.
Для справки, Patriot – современная система противовоздушной обороны способна сбивать самолеты, вертолеты, истребители и баллистические ракеты. Эксперты называют ее модерновым аналогом советской С300, которая сейчас находится на вооружении Украины. Предварительно Украине предоставят одну такую систему. Учиться пользоваться Patriot украинские военные будут на территории третьей страны.
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