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Украина вернула из российского плена 100 военных

Сегодня 07:15
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Украина вернула из российского плена 100 военнослужащих. Среди которых защитники Мариуполя, "Азовстали" и Гостомеля.

Новости Днепра про Украина вернула из российского плена 100 военных

Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

«Нам удалось провести очередной большой обмен пленными. Возвращаем домой 100 наших людей — это военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы. Среди них есть защитники Мариуполя, «Азовстали», Гостомеля», — сообщил он.

Ермак добавил, что некоторые военные получили серьезные ранения и имеют заболевания.

«Сделаем все необходимое, чтобы каждый из них получил всю необходимую помощь», — подчеркнул он.

Глава Офиса президента добавил, что Украина вернет всех украинских пленных домой.

«Особенно рад сообщить замечательную новость об обмене родственникам освобожденных из плена людей. Они долго ждали своих мужей, женщин, отцов дома. Ожидание — это всегда очень сложный и нервный процесс. Наши — дома. И мы вернем всех. Потому что люди — главная ценность Украины», — подчеркнул Ермак.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что из российского плена вернулись 80 защитников и 20 защитниц.

«Среди них девять — офицеры, остальные — представители рядового и сержантского состава. На этот раз удалось освободить 24 нацгвардейцев, 22 пограничника, 22 представителя Военно-морских сил, 21 военнослужащего ВСУ и 11 тероборонцев», — говорится в сообщении штаба в Telegram.

При этом отмечается, что освобожденные военные участвовали в боях на Херсонском, Харьковском, Донецком, Киевском, Запорожском и Сумском направлениях. Среди наших героев — защитники Мариуполя, Бахмута и Гостомеля, а также защитники Чонгара, острова Змеиный, ЗАЭС и ЧАЭС.

«Почти половина из освобожденных пленных имеют тяжелые ранения, болезни или подвергались пыткам. Самому молодому из освобожденных Защитников 19 лет», — заявили в штабе.

Новости Днепра про Украина вернула из российского плена 100 военных

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