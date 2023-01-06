Украина разорвала договор на обслуживание российских ракет «Сатана», которые производили в Днепре

Главным разработчиком и производителем ракеты является Конструкторское бюро «Южное» имени Н. Янгеля и ГП «Южмаш имени А. Макарова» соответственно.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.
Такое решение Кабмина можно считать формальным, поскольку Украина прекратила военно-техническое сотрудничество с Россией еще в 2014 году, после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.
Сейчас договор прекращен полностью «в связи с коренным изменением обстоятельств действия соглашения».
«Прекращено действие Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М, совершенного 21.02.2006 в г. Москве, что исключает проведение главным разработчиком (КБ «Южное») и производителем (Южмаш) сервисного обслуживания ракет стратегического назначения, которые находятся в эксплуатации в РФ», — объясняет Мельничук.
Читайте также:
Автор:
Российские войска в ходе массированной атаки 29 декабря выпустили в…
Российские войска вывели в Черное море два надводных ракетоносителя. Украинцев…
Главным разработчиком и производителем ракеты является Конструкторское бюро «Южное» имени…
Российские войска наносят удары по Украине ракетами Х-55, которые в…
Защищая Украину, погиб солдат из Днепропетровской области Сергей Притула. Произошло это во время выполнения боевого задания. Мужчине навсегда останется 31 год.
В пятницу, 6 января, в Днепре без вести пропал 11-летний Денис Ильенко. Около 15:00 парень ушел из дома с места жительства и не вернулся. Где сейчас он может находиться – неизвестно.
Вооруженные силы Украины впервые вошли в топ-15 сильнейших армий мира. При этом Россия все еще сохраняет второе место в данном рейтинге.
Новому речному порту Днепра почти 35 лет. До этого вокзал на воде располагался ниже по течению и выглядел совсем иначе. Здание было компактным, с колоннами и беседкой на крыше. Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел первый порт Днепра, проработавший в…
В четверг, 5 января, в 19:34 на линию "102" позвонили медики одной из днепровских больниц.
В Днепропетровской области задержали фанатов РФ.
В Днепре продолжают убирать памятники, посвященные людям, не имеющим к нашему городу никакого отношения. Сегодня журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел памятник Ломоносову, что находится на бульварной части проспекта Яворницкого и откуда он взялся в нашем городе.
В Днепре показали удивительные фигурки древних животных.
В феврале 2020 года возле автозаправочной станции житель Днепра схватил 11-летнюю девочку за шею.
Это один из первых спутников созвездия, которое поможет аграриям во всем мире.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!