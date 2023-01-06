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  • Украина разорвала договор на обслуживание российских ракет «Сатана», которые производили в Днепре

Украина разорвала договор на обслуживание российских ракет «Сатана», которые производили в Днепре

Сегодня 19:15
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Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения с Россией о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М, более известного как "Сатана". Соответствующее решение было принято 6 января на заседании правительства.

Новости Днепра про Украина разорвала договор на обслуживание российских ракет

Главным разработчиком и производителем ракеты является Конструкторское бюро «Южное» имени Н. Янгеля и ГП «Южмаш имени А. Макарова» соответственно.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Такое решение Кабмина можно считать формальным, поскольку Украина прекратила военно-техническое сотрудничество с Россией еще в 2014 году, после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.

Сейчас договор прекращен полностью «в связи с коренным изменением обстоятельств действия соглашения».

«Прекращено действие Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М, совершенного 21.02.2006 в г. Москве, что исключает проведение главным разработчиком (КБ «Южное») и производителем (Южмаш) сервисного обслуживания ракет стратегического назначения, которые находятся в эксплуатации в РФ», — объясняет Мельничук.

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