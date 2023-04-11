Украина откроет воздушное пространство сразу после завершения военных действий — Украэрорух

Украинское воздушное пространство будет открыто сразу после завершения военных действий и победы Украины. Об этом сообщает Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины.
Украэрорух сообщает, что Евроконтроль объединяет 41 страну и занимается поддержкой Европейской авиации во всех ее аспектах. Подразделение STATFOR Евроконтроля дважды в год выдает/обновляет 7-летние прогнозы воздушного движения по всем странам-членам организации и в целом по Европейскому региону. Такие прогнозы используются странами-членами для ежегодного расчета ставок платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию.
Отмечается, что опубликованный в настоящее время прогноз базируется на текущей ситуации в авиационной отрасли и конфигурации маршрутов, а именно:
· закрытие воздушного пространства Украины для гражданских полетов из-за военных действий,
· существенные ограничения полетов в воздушном пространстве Молдовы (также из соображений безопасности), россии и беларуси (санкционные запреты),
· существенное уменьшение полетов в Польше, Балтийских, Скандинавских странах, и соответствующее увеличение интенсивности полетов в юго-восточной части Европы (с целью облета закрытых зон)
«Эти факторы считаются такими, что будут действовать до конца горизонта планирования, то есть до 2029 года, — из-за отсутствия на сегодня других подтвержденных входных данных для прогнозирования», — отмечается в сообщении.
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