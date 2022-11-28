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  • Українські військові за добу відбили всі атаки ворога у Донецькій області, — Генштаб

Українські військові за добу відбили всі атаки ворога у Донецькій області, — Генштаб

Сегодня 09:00
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Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни 27 листопада успішно відбили всі атаки ворога у Донецькій області.
Новости Днепра про Українські військові за добу відбили всі атаки ворога у Донецькій області, - Генштаб

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Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат.

Очікується перекидання окремих підрозділів з території Білорусі після набуття ними бойових спроможностей.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Підрозділи білоруських сил спеціальних операцій, які входять до складу регіонального угруповання військ так званої союзної держави РФ та Білорусі, виконують завдання з посилення ділянки державного кордону.

На Сіверському напрямку мінометні та артилерійські обстріли зафіксовано поблизу населених пунктів Янжулівка, Миколаївка і Галаганівка Чернігівської області та Вільна Слобода на Сумщині.

На Слобожанському напрямку ураження з мінометів та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Чугунівка та Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник обороняється. Здійснив обстріли з артилерії різних типів по районах Бологівки, Кам’янки, Куп’янська, Курилівки, Табаївки, Крохмального та Берестового Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з усього спектру артилерії по районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області та Ямполівка і Торське на Донеччині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Вогневого ураження з танків та артилерії зазнали обʼєкти в районах населених пунктів Серебрянка, Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Курахове, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку окупанти ведуть оборонні дії. Фіксуються обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях Сил оборони та районах населених пунктів Запорізької області, що неподалік лінії зіткнення.

На Криворізькому та Херсонському напрямках окупанти в позиційній обороні. Не припиняють артилерійських обстрілів підрозділів наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема міста Херсон.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Андріївка, Новобахмутівка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське та Новомихайлівка Донецької області.

З метою дискредитації Сил оборони, російські окупанти обстрілюють населені пункти, перекладаючи відповідальність на Збройні Сили України. Крім того, ворог поширює дезінформацію, що громадян України зі звільнених територій затримують українські військові для збільшення обмінного фонду, звинувачуючи їх у співпраці з окупантами.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також один інший важливий військовий об’єкт ворога.

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Новости Днепра про Українські військові за добу відбили всі атаки ворога у Донецькій області, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Українські військові за добу відбили всі атаки ворога у Донецькій області, - ГенштабРусский

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