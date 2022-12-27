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Україна повернула тіла ще 42 загиблих військових

Сегодня 20:30
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Сьогодні, 27 грудня, відбулася чергова передача тіл військових. Україні вдалося повернути додому ще 42 загиблих захисників.

Новости Днепра про Україна повернула тіла ще 42 загиблих військових

«Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти спільно з силовими структурами продовжують повертати додому Героїв, які віддали своє життя за Україну. Сьогодні відбулася чергова передача тіл — доставили 42 загиблих», — йдеться в повідомленні.

Як зазначено, загалом Уповноваженому зі зниклих безвісти від моменту його призначення вдалося повернути додому тіла 869 захисників.

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Новости Днепра про Україна повернула тіла ще 42 загиблих військовихРусский

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