Україна повернула тіла ще 42 загиблих військових

«Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти спільно з силовими структурами продовжують повертати додому Героїв, які віддали своє життя за Україну. Сьогодні відбулася чергова передача тіл — доставили 42 загиблих», — йдеться в повідомленні.

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