Украли 1,2 млн грн на ремонте дорог: на Днепропетровщине будут судить чиновников горсовета

По данным следствия, правоохранители разоблачили руководителя и инженера коммунального предприятия и подрядчика. Во время ремонтных работ дороги и парковочных мест в Новомосковске они внесли в официальные документы ложные сведения о выполнении работ.Таким образом, чиновники и предприниматель нанесли местному бюджету ущерб на 1,2 млн. грн.
Об этом сообщили в прокуратуре Днепропетровской области.
Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении двух должностных лиц коммунального предприятия Новомосковского городского совета и частного предпринимателя. Им инкриминировано завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах и служебного подлога (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Подозреваемым грозит от двух до пяти лет за решеткой и штраф.
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