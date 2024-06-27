Украли 1,2 млн грн на ремонте дорог: на Днепропетровщине будут судить чиновников горсовета

В Днепропетровской области под суд пойдут два чиновника горсовета и подрядчик, которые украли 1,2 миллиона гривен на ремонте дорог.

По данным следствия, правоохранители разоблачили руководителя и инженера коммунального предприятия и подрядчика. Во время ремонтных работ дороги и парковочных мест в Новомосковске они внесли в официальные документы ложные сведения о выполнении работ.Таким образом, чиновники и предприниматель нанесли местному бюджету ущерб на 1,2 млн. грн.

Об этом сообщили в прокуратуре Днепропетровской области.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении двух должностных лиц коммунального предприятия Новомосковского городского совета и частного предпринимателя. Им инкриминировано завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах и служебного подлога (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Подозреваемым грозит от двух до пяти лет за решеткой и штраф.

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